Marmaris Ticaret odası’nın girişimleriyle Polonyalı turistler haftada 5 uçak ile Marmaris’e seyahat etme imkanı bulacak.

Marmaris Ticaret Odası’nın (MTO) Marmaris’in tanıtımına katkı sağlamak ve pazar çeşitliliğini artırmak için yurt dışı fuarlarına yaptığı katılımları meyvesini veriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sona ermesiyle birlikte yeniden Marmaris’in turizm tanıtımlarına ağırlık veren MTO ve Marmaris Belediyesi, 16-18 Mart tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Turizm Fuarı’na katılarak tur operatörü ve seyahat acenteleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde Polonya’nın en büyük tur operatörü, 5 yıl önce sonlandırdığı Marmaris satışlarına yeniden başlama kararı aldı. Önümüzdeki günlerde Marmaris Ofisi’nin açılışını yapacak olan firmanın Ürün Direktörü Jaroslaw Bronisz ve Türkiye Yetkili Acentesi Traveyo Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Korkmaz ile Destinasyon Koordinatörü Caroline Waite MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken ve desteklerinden ötürü MTO’ya teşekkür etti.

Ziyaret sonrası konuyla ilgili görüşlerini aktaran MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan; “Polonya ekonomik anlamda hızla büyüyen bir pazar. Savaş sonrası Ukrayna’dan aldığı göçle birlikte nüfusu 42 milyonu aştı. Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden Polonyalı turist sayısı yaklaşık 1 milyon 150 bin iken bunun sadece 24 bini Dalaman’a inmiş. Bu verilerden yola çıkarak Mart ayında Varşova’da düzenlenen ITTF Turizm Fuarı’na belediyemizle birlikte ilk kez katılım sağladık. Yapılan görüşmeler neticesinde Polonya’nın en büyük tur operatörü 5 yıl önce durdurduğu operasyonu tekrar başlatma kararı aldı. Önümüzdeki günlerde haftada 2 uçak ile misafir getirmeye başlayacaklar. Haziran itibariyle hafta 5 uçağa çıkacak olan sefer sayısı Ekim sonuna kadar devam edecek. Katıldığımız fuarların meyvesini alıyor olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. An itibariyle firmanın Polonya’daki ofislerinde çalışan 120 satış sorumlusu arkadaşımız Marmaris’i tanımak üzere ilçemizde misafir ediliyor. Destek veren otelcilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.