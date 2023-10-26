Samsun Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret eden Polonyalı öğretmen ve öğrencilerin en çok dikkatini Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) maketi çekti. Konuk öğretmen ve öğrenciler ‘Akıncı TİHA’ pozu verdi.

Daha önce Belçika, Portekiz, İspanya ve Romanya’dan Samsun’a gelen Avrupalı öğretmenlerden tam not alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bu kez Erasmus Projesi kapsamında Polonya’dan Samsun’a gelen öğretmenleri ve öğrencileri ağırladı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret eden ve kampüs içerisinde özel olarak oluşturulan atölye laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarını inceleyen Polonyalı öğretmen ve öğrencilerin en çok dikkatini Akıncı TİHA maketi çekti. Öğrenciler Akıncı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerin sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Keşif Kampüsü’nde farklı ülkelerden ve şehirlerden öğretmen ve öğrencileri ağırlamaya devam ettiklerini belirtti.