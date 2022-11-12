Polonyalı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, tatil için geldiği Karabük’te düzenlenen törenle müslüman oldu.

Polonyalı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, tatil için geldiği Karabük’te düzenlenen törenle müslüman oldu.

Müslüman olmaya karar veren Monika Joanna Sosnowska Yılmaz için Karabük Müftülüğünde ’İhtida Merasimi’ düzenlendi.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dini’nin temel esasları hakkında Monika Joanna Sosnowska Yılmaz’a bilgiler verildi. Daha sonra yapılan duayla Polonyalı kadın kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. ’İhtida Belgesi’ ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitap kitapların hediye edildiği Monika Joanna Sosnowska Yılmaz ’Elif’ ismini aldı.