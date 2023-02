Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye giden Polonya itfaiyesinin özel ekibi HUSAR, çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde resmi törenle karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım için gelen Polonya itfaiyesinin özel ekibi HUSAR, ülkesine döndü. Başkent Varşova’daki askeri havaalanına yerel saatle 16.15’te iniş yapan ekip resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Polonyalı yetkililerden bilgi aldı. Polonya İtfaiyesi Başkomutanı Andrzej Bartkowiak da Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öncelikle kendilerine karşılamaya gelen başta Büyükelçi Fırat olmak üzere herkese teşekkür eden Bartkowiak, "Doğrusu, çok şaşkınız. Hayatımızda ilk defa bu kadar büyük bir ilgiyle karşılaştığımızı söylemeliyim. Bizler yardım etmek için oradaydık, 12 can kurtardık. Bizim için bir can kurtaran, tüm dünyayı kurtarmış gibidir. Biz işimizi yaptık. Sizlerin huzurunda büyükelçi ve tüm herkese tekrar teşekkür ederim. Sizlere yardım edebildiğimiz için mutluyum. Zaten bizlerin görevi olsa da, 12 kişiyi kurtarmış olduğumuz için mutluyum. Enkaz altında kalmış her kişi için mücadelemizi verdik. Kurtarılan sayı 12’de kaldığı için üzgünüm. Polonya’daki itfaiyeciler için geçerli bir kuraldır, bir can kurtaran tüm dünyayı kurtarmış sayılır" dedi. Bartkowiak konuşmasının ardından birçok kişi ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Önümüzde uzun bir yol var"

Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Sizlere buradaki herkes adına teşekkür ederiz. HUSAR ekibi 12 can kurtardı. Yaptıkları her şey için minnettarız. Önümüzde depremden yıkılan bölgeleri tekrardan ayağa kaldırmak için uzun bir yol var" şeklinde konuştu.

"Elimizden gelen yardımı yaptık"

Resmi törenin ardından kendilerini bekleyen Türk ve Polonyalı vatandaşlar ile buluşan HUSAR ekibi çiçeklerle ve sloganlarla karşılandı. HUSAR ekibi adına konuşan Türkiye’deki ekibin komutanı Grzegorz Borowiec yaptığı açıklamada, "Tüm desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Buraya geldikleri için çok mutluyuz. Polonya-Türkiye iş birliğinin önemli bir parçası olduğumuzu düşünüyorum. Bu, yeni iş birliklerine kapı açacaktır. Bizler oradaydık, elimizden gelen yardımı yaptık ve enkaz altındakileri çıkarmak için mücadele verdik. Profesyonel bir ekibiz ve bu kadar insanı kurtarmamıza yardımcı olan da bu. Teşekkürler" dedi.