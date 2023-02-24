Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıl dönümünde, Polonya’da yaşayan Ukraynalılar "365 günlük kahramanlık, 365 günlük destek" sloganıyla Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıl dönümünde, Polonya’da yaşayan Ukraynalılar "365 günlük kahramanlık, 365 günlük destek" sloganıyla Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıldönümünde Polonya genelinde gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Başkent Varşova’daki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Ukraynalı, Belaruslu ve Polonyalı göstericiler Rusya’ya daha güçlü bir şekilde ve hep bir ağızdan tepki göstererek savaşın ve işgalin son bulması için gösteri düzenledi. Varşova’da ’Rus Saldırganlığının Kurbanları’ olarak ismi değiştirilen caddede bulunan Rus Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık "Yaşa Ukrayna", "Çok yaşa Polonya" ,"Yaşa Belarus" sloganları atarken, Putin’e "savaşı durdur" çağrısı yaptı. Kalabalığın taşıdığı, Ukrayna’ya F16 uçaklarının gönderilmesi, askeri desteğin artırılması, Rusya’ya finansal olarak destek olacak markalardan alışveriş yapılmaması, Rusya’nın enerji kaynaklarından elde ettiği gelir ve savaşın başından beri Ukrayna’ya verdiği zararları gösteren pankart ve dövizler dikkat çekti.