Polonya’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle binlerce eve elektrik verilemezken, elektrik kesintisi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Polonya’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle binlerce eve elektrik verilemezken, elektrik kesintisi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Polonya’da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ülkenin güneyi ve güneydoğusundaki on binlerce haneye elektrik verilemiyor. Güneydeki Malopolska bölgesinde kar yağışının en yoğun olduğu anlarda 108 bin evin elektriksiz kaldığı belirtilirken, şu an için Jurczyce, Wola Radziszowska ve Polanka Hallera bölgelerine elektrik sağlanamadığı bildirildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Podkarpackie bölgesinde ise kar yağışının en yoğun olduğu anlarda 120 bini aşkın hane elektriksiz kalırken, yetkililerin yoğun çalışması neticesinde 110 bin haneye yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Rzeszow, Krosno, Sanock, Strzyzow ve çevre yerleşim yerlerindeki evlere elektrik verilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kar yağışı 1 kişinin ölümüne neden oldu

Yoğun kar yağışı 1 kişinin de ölümüne neden oldu. Podkarpackie bölgesinde Nowy Sacz itfaiyesine bir kişinin oksijen cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü, elektrik kesintisi nedeniyle cihazın çalışmadığı ihbarı yapıldı. Verilen adrese oksijen tüpü götürmek üzere yola çıkan itfaiye ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalırken, ismi açıklanmayan 70 yaşındaki kadın hasta oksijen konsantratörüne elektrik sağlanamaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Hafta sonu 3 bin ihbar yapıldı

Hafta sonu boyunca kar yağışı dolayısıyla enerji hatlarının kopması ve devrilen ağaçlar nedeniyle Malopolska ve Podkarpackie bölgesinde itfaiyeye 3 bini aşkın ihbar yapıldığı bildirildi.