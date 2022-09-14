Aksaray’da jandarma ekipleri, Polonyalı bilim adamları tarafından leyleklerin göç yollarının belirlenmesi amacıyla üzerine GPS takip cihazı bağlı leyleği yorgunluktan uçamayınca yolda bitkin bir halde buldu.

Aksaray’da jandarma ekipleri, Polonyalı bilim adamları tarafından leyleklerin göç yollarının belirlenmesi amacıyla üzerine GPS takip cihazı bağlı leyleği yorgunluktan uçamayınca yolda bitkin bir halde buldu.

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde devriye atan jandarma ekipleri, yol kenarında bir leyleğin olduğunu fark etti. Leyleğe kontrol amaçlı yaklaşan jandarma ekipleri, leyleğin yorgun ve bitkin olduğunu fark ederek durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çevre jandarma timleri, leyleği muhafaza altına aldı. Leyleğin sağlık kontrolünden geçirilmesi için jandarma ekipleri Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi. Leyleği almaya gelen Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yapılan incelemelerde leyleğe Polonyalı bilim adamları tarafından leyleklerin göç yollarının belirlenebilmesi amacıyla GPS cihazı takıldığını tespit etti. Muhafaza altına alınan leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.