Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Polonya’da ekiplerin yollara döktüğü tuzlar geyiklere davetiye çıkardı. Tuzları yalamak için yollara çıkan geyikler, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Polonya’da ekiplerin yollara döktüğü tuzlar geyiklere davetiye çıkardı. Tuzları yalamak için yollara çıkan geyikler, sürücülere zor anlar yaşattı.

Polonya’da bir süredir soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, yol temizleme ekipleri buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yapıyor. Yollara dökülen tuzlar, içerdiği zengin mineraller dolayısıyla geyiklere davetiye çıkarıyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde bulunan Bartoszyce kasabasında bir sığın geyiği yola çıkarak asfalta dökülmüş tuzları yalamaya koyuldu. Yoldaki araçlara aldırış etmeden iştahlı şekilde tuz ihtiyacını karşılamakta olan geyiğin trafiği aksatması üzerine sürücüler polisten yardım istedi. Belirtilen yere gelen polis ekipleri bir yandan kontrollü olarak araç trafiğini yönlendirirken, diğer yandan geyiği kovalamaya çalıştı. Ancak görevlilere aldırış etmeksizin tuzları yalamaya devam eden geyik, yeterince mineral depoladığına kanaat getirdikten sonra ormana döndü. Bartoszyce polisi ilerleyen saatlerde ikinci kez "yoldaki tuzu yalamak suretiyle yolu trafiğe kapatan geyik" ihbarı aldı. Olay yerine intikal eden polisler, yine hem geyiğin hem araçların güvenliğini sağladı. Geyik ise tuzun lezzetine doyduktan sonra tekrar ormanın yolunu tuttu. Söz konusu geyiğin öğlen saatindeki geyikle aynı mı olduğu, yoksa bir başka geyik mi olduğuna ilişkin bilgi edinilemedi.

Polonya’da her ne kadar orman muhafaza görevlileri kış aylarında hayvanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaları için ormanlara çeşitli yiyecekler bıraksa da yollara dökülen tuzlar geyikler için lezzetini korumaya devam ediyor. Bu durum karşısında ise polis, sürücülere yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerden geçerken daha dikkatli olmaları ve araçlarının hızını azaltmaları uyarısında bulunuyor.