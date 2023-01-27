Polonya’nın Katoviçe kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bina yerle bir olurken yaralanan 7 kişi yaralandı. Enkaz altında olabileceği düşünülen 3-4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Polonya’nın Katoviçe kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bina yerle bir olurken yaralanan 7 kişi yaralandı. Enkaz altında olabileceği düşünülen 3-4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Polonya’nın güneyindeki Katoviçe kentindeki bir binada bu sabah doğal gaz patlaması meydana geldi. Biskup Herbert Bednorz caddesi üzerindeki bina patlamanın etkisiyle yerle bir oldu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri enkazdan 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılırken, vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi ise Siemianowice Slaskie Yanık Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Enkaz altında 3-4 kişinin daha olabileceği bilgisini alan arama-kurtarma ekiplerinin köpekler ve özel ekipman aracılığı ile olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor.