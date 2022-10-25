Polonya’nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında Polonya Sınır Muhafızları 7’si Türk vatandaşı 5’i Afgan 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Polonya’nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında Polonya Sınır Muhafızları 7’si Türk vatandaşı 5’i Afgan 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Polonya’nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında 12 düzensiz göçmen yakalandı. Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki bir Gürcü vatandaşı tarafından kullanılan yük kamyonun durdurulmasının ardından yapılan aramada kamyonun yük taşıma kısmında saklanan 7’si Türk vatandaşı 5’i Afgan 12 düzensiz göçmen tespit edildiği aktarıldı. Düzensiz göçmenlerin Slovakya’dan Polonya’ya kanun dışı yollarla geçtikleri ve üzerlerinde hiçbir seyahat belgesi bulunmadığı açıklandı. 12 düzensiz göçmen gözaltına alınırken, kamyonun kullanan Gürcü vatandaşı ise yaşadığı sınır geçişlerini organize etmek suçundan dolayı tutuklanarak Zywiec Bölge Savcılığı tarafından hukuki işlemler başlatıldı.