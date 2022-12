Polonya’da son 48 saat içinde 2 kadın kocası ve sevgilisi tarafından öldürüldü.

Polonya Kadın Hakları Merkezi’ne (CPK) göre her yıl 500’e yakın kadının aile içi şiddet sonucu hayatını kaybettiği ülke yine kadın cinayetleriyle sarsıldı. Cinayetlerin ilki Polonya’nın orta kısımlarında bulunan Sochaczew kasabasında meydana geldi. 35 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın geçtiğimiz kasım ayında karakola giderek kocasının kendisini dövdüğüne ve işkence ettiğine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan koca için çıkarıldığı mahkeme tarafından karısıyla birlikte yaşadığı evden taşınması kararı verilirken, karısına yaklaşma yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. İsmi açıklanmayan koca, önceki gün eşinin çalıştığı bakkal dükkanının önüne giderek beklemeye başladı. 39 yaşındaki adam, içeride hiçbir müşterinin bulunmadığı esnada dükkana girerek karısını 20 yerinden bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedini dükkana gelen müşteriler buldu. Olayın ardından harekete geçen polis, gece yarısı Boryszew göleti kıyısında cinayet şüphelisi adamı ölü buldu. Şüphelinin intihar ettiği üzerinde durulurken, olaya ilişkin polis ve savcının çalışmaları sürüyor.

Bir diğer kadın cinayeti haberi ise ülkenin batısındaki İlowa kasabasından geldi. İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki bir kadın, kendisiyle aynı yaştaki erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü. Polisten alınan bilgiye göre şüpheli şahıs, ailesinin evinin bahçesine durumu ağır halde getirdiği partnerini kaza geçirdiğini söyleyerek bırakıp kaçtı. Talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, doktorların kadının üçüncü şahıs ya da şahıslar tarafından feci şekilde dövüldüğünü ve hayati tehlikesi bulunduğu söylemesi üzerine polis şüpheli konumundaki şahsı aramaya başladı. Şüphelinin yakalanmasının ardından savcılıktaki sorgusu sürerken genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Her yıl 500’e yakın kadın aile içi şiddet kurbanı"

Polonya Kadın Hakları Merkezi’ne göre ülkede her 40 saniyede bir kadın şiddete maruz kalıyor. Yaşları 16 ile 60 arasında değişen yılda 800 bine yakın kadının şiddete uğradığını, her 6 kadından birinin ise hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını belirten kurum, her yıl 500’e yakın kadının ise aile içi şiddet sonucu hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü Polonya Şubesi bilgilerine göre ise 2019 yılında 65 binden fazla kadın ve 12 bin çocuk şiddet mağduru oldukları gerekçesiyle resmi makamlara başvuruda bulundu, 2 bin 527 tecavüz vakası hakkında da soruşturma başlatıldı. Uluslararası Af Örgütü, Polonyalı kadınların diğer Avrupa ülkelerindeki kadınlara oranla daha az sayıda aile içi şiddet vakası bildirmesini kadınların adalet sistemine güvensizliği ve kimsenin kendilerine inanmayacağı endişesinden kaynaklandığı şeklinde açıklıyor.