Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 15 Eylül’de sona erecek olan Ukrayna’dan tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin yasağı kaldırmayacaklarını açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’dan bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithalatına yasak getiren Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Polonya ve Macaristan’ın Tarım Bakanları ile bugün başkent Varşova’da bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile varılan anlaşma kapsamında 15 Eylül’de sona erecek olan Ukrayna’dan tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin yasağı kaldırmayacaklarını açıkladı.

Morawiecki, "Sert olacağız, kararlı olacağız, Polonyalı çiftçiyi savunacağız. Diğer tarım ürünleri için de istikrarsızlık sinyallerinin belirmesi durumunda da aynı şeyi yapacağız. Polonya hükümeti, Polonya tarımını korumakla yükümlü" ifadelerini kullanarak, söz konusu ürünlerin Polonya üzerinden transit geçişinin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi. Yasağın sona ermesine iki ay kaldığını hatırlatan Morawiecki, "Açıkça ifade etmek istiyorum ki sınırımızı açmayacağız. Ya AB Komisyonu konuya ilişkin yeni bir düzenlemeyle yasağı uzatacak, ya da biz kendimiz bunu yapacağız" dedi.

Ukrayna’daki savaşın Polonya tarımında gittikçe ciddi sonuçlara, yansımalara yol açtığını kaydeden Morawiecki, Polonya tarımı için olumsuz olan her şeyin ya engellenmek, değiştirilmek ya da tazmin edilmek zorunda olduğunu ifade etti.

AB, 5 ülkedeki çiftçilere 100 milyon euro destek vermişti

Polonya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Macaristan kendi çiftçilerinin zarar gördüğü, iç piyasalarının istikrarsızlaştığı gerekçesiyle geçtiğimiz nisan ayında Ukrayna’dan aralarında tahıl, meyve, sebze, süt ve süt ürünleri, dana eti, domuz eti, kümes hayvanı etinin de bulunduğu çok sayıda tarım ve gıda ürünün ithalatını yasaklamıştı. AB Komisyonu ilk olarak yasağa karşı çıkmış, fakat varılan anlaşma ile yasak 15 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Söz konusu 5 ülkenin çiftçilerine ise 100 milyon euro destek verilmesi kararlaştırılmıştı.