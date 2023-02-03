Polonya Savunma Bakanı Mariusz Baszczak, "Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitimi Polonya’da başladı" dedi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Baszczak, "Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitimi Polonya’da başladı" dedi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Baszczak, Kiev’e yaptığı ziyarette Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Polonya’nın Ukrayna’ya askeri destek sağlamaya devam edeceğine dair güvence veren Baszczak, Leopard tanklarının teslimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukraynalı askerlerin eğitiminin başladığını söyleyen Baszczak, "Polonya, Ukrayna askerlerine tankların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim vermeye başladı. Eğitimler birkaç hafta sürecek" dedi.

Polonya, Alman yapımı 14 Leopard tankını Kiev’e gönderme kararı almıştı.

Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor. Almanya’da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayı alınması gerekiyor.