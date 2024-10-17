Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ErasmusDays etkinliğinin ikinci gününde Polonya Günü gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve basın mensuplarının yanı sıra Polonya ve Slovakya’dan gelen Erasmus öğrencileri de katılım sağladı. ErasmusDays etkinlikleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen iş birliği projelerinin ve katılımcıların deneyimlerinin daha geniş kitlelere duyurulmasını amaçlayan küresel bir etkinlik olarak her yıl aynı tarihlerde kutlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen ErasmusDays Polonya Günü etkinliği, Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis personeli Sultan Bilgiç tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması ve ardından Erasmus öğrencilerinin keyifli sunumları ile devam etti.

Program boyunca Polonya ile Türkiye arasındaki ilişkileri Umut Zambak aktarırken, Rzeszow Üniversitesi’nden gelen Erasmus öğrencileri Karolina Ofiara ve Kamil Plaza Polonya kültürüne dair sunumlar yaptı. Slovakya’dan gelen Erasmus öğrencileri Alina Almakhunova ve Sofia Kovalenko ise Slovak kültürünü tanıttı. Katılımcılar, farklı kültürlerle tanışma ve Erasmus programı çerçevesinde edinilen tecrübeleri paylaşma fırsatı buldu.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde, Düzce Üniversitesi öğrencileri Zehra Çuhacı ve Abdullah Karaahmet’in müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Polonya’da hem öğrenim hem de staj hareketliliği gerçekleştiren Selim Bozkurt’un Erasmus deneyimlerini paylaştığı video gösterimi de katılımcılara ilham verdi. Günün sonunda ise Polonyalı ve Türk öğrenciler arasında eğlenceli bir telaffuz yarışması düzenlendi.

Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. ErasmusDays kutlamaları, farklı kültürleri bir araya getirerek uluslararası iş birliğini ve öğrenci hareketliliğini güçlendirmeye yönelik anlamlı bir adım olarak Düzce Üniversitesi’nde unutulmaz anlar yaşattı.