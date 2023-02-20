Polonya’nın Belarus sınırındaki Kukuryki-Kozlowicze sınır kapısından yarın saat 19.00 itibarıyla Belaruslu yük taşıyıcıların geçişine izin verilmeyecek.

Polonya’nın Belarus sınırındaki Kukuryki-Kozlowicze sınır kapısından yarın saat 19.00 itibarıyla Belaruslu yük taşıyıcıların geçişine izin verilmeyecek.

Polonya’dan Belarus’a misilleme geldi. Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya’nın Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belaruslu yük taşıyıcıların geçişinin yasaklandığı aktarıldı. Polonyalı yük taşıyıcılara Belarus-Litvanya ve Belarus-Letonya sınırlarında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara karşılık olarak alınan kararın, yarın yerel saatle 19.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. Kısıtlamanın ne zaman sona ereceği ise açıklanmazken, Belaruslu yük taşıyıcılarının Litvanya ve Letonya üzerinden Belarus’a geçiş yapabileceği belirtildi.

Belarus yönetimi, Polonya’nın doğu sınırındaki başka bir geçiş kapısı olan Bobrowniki sınır kapısının kapatılmasına karşılık geçtiğimiz cuma günü Polonyalı yük taşıyıcılara kısıtlama getirmişti.