Polonya, Fransa’dan 575 milyon euro bedelle 2 adet gözlem uydusu satın alacak.

Polonya, Fransa’dan 575 milyon euro bedelle 2 adet gözlem uydusu satın alacak.

Polona Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, Fransa ile gözlem uydusu satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Başkent Varşova’da temaslarda bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile bir araya gelen Polonya Savunma Blaszczak görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa ile alıcı istasyonunun Polonya’da olacağı 2 adet gözlem uydusu satın alma anlaşması imzaladıklarını bildirdi. Blaszczak, "Bu, tehditleri erkenden tanımlama yeteneğini güçlendirmede iyi bir fırsat" ifadelerini kullanarak, söz konusu uyduların Polonya ordusunun gözlem uydularına dayalı keşif verilerini elde etme alanındaki yeteneğini artıracağını söyledi.

Uyduların hedefin 30 santimetre yakınına kadar net görüntü sağlayabildiğini ifade eden Blaszczak, uyduların sadece askeri açıdan değil, doğal afetlere karşı erken uyarı sağlayacak olmaları nedeniyle önemli olduğunu vurguladı.

Lecornu ise, "Bu büyük anlaşma, Polonya’nın teknolojimize ve sektörümüze olan güvenini yansıtıyor" dedi.

Uydular 2027’ye kadar uzaya fırlatılacak

Polonya Silahlanma Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, anlaşma bedelinin 575 milyon euro olduğu belirtildi. Airbus Defence & Space tarafından üretilecek olan uyduların 2027 yılına kadar uzaya fırlatılacak. Polonya, 2014 yılından bu yana İtalya ile yaptığı anlaşma kapsamında uydu verilerinden faydalanıyordu.