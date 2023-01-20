Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya ve Baltık devletlerinin NATO ittifakı içerisinde gittikçe büyüyen bir etki haline geldiğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya ve Baltık devletlerinin NATO ittifakı içerisinde gittikçe büyüyen bir etki haline geldiğini söyledi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta temaslarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau "Snow Meeting" konferansına katıldı. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen, ağırlıklı olarak Batılı devletlerin Ukrayna’ya yardımı ve güvenlik konularının ele alınacağı konferans öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, "Bu konferans Litvanya’nın, Polonya’nın, Baltık devletlerinin, yani NATO’nun doğu kanadının sert çekirdeğinin sesinin gittikçe daha çok duyulduğunu, daha etkili hale geldiğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi Litvanya ile güvenlik, ulaşım bağlantıları, enerji konularında hem fikir olduklarını, siyasi açıdan da iki ülkenin birbirine yakın olduğunu vurgulayan Rau, Leopard tanklarının Ukrayna’ya verilmesi konusuna da değindi. Polonya Dışişleri Bakanı, bu konuda kendisinin iyimser olduğunu, Almanya’yı ikna etmek için kullandıkları argümanların ise baskı olarak adlandırılmaması gerektiğini söyledi.