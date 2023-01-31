Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya ve Baltık ülkelerinin Rus emperyalizmi karşısında 2008 yılında olduğu gibi birlikte hareket etmek zorunda olduklarını belirterek, "Polonya ve Baltık ülkeleri, Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda hemfikir" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya ve Baltık ülkelerinin Rus emperyalizmi karşısında 2008 yılında olduğu gibi birlikte hareket etmek zorunda olduklarını belirterek, "Polonya ve Baltık ülkeleri, Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda hemfikir" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Letonya’nın başkenti Riga’da bir araya geldi. NATO ve Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ortak hareket etme, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ile Ukrayna’ya destek konularının ele alındığı görüşmede Bakanlar, 4 ülke arasındaki işbirliğini daha da sıkılaştırmak amacıyla bir deklarasyon imzaladı. Deklarasyonda 4 ülkenin 20. yüzyılda on yıllar boyunca revizyonist totaliter rejimler tarafından ağır baskı ve saldırıya uğramak gibi benzer tarihi deneyimi olduğu belirtilirken, söz konusu ortak geçmiş nedeniyle potansiyel tehditler karşısında benzer anlayışa sahip oldukları, güvenliklerini güçlendirmek, bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini korumak konusunda aynı derecede kararlı oldukları ifade edildi.

Söz konusu 4 ülkenin bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı savunma ve caydırıcılık için gerekli eylemler konusunda benzer bir vizyonu paylaştığı kaydedilen deklarasyonda, birlikte hibrit saldırılara karşı koymak, savunma ve caydırıcılığı sağlamak, sınırları korumak, Ukrayna’yı desteklemek gibi ortak amacı olan pek çok inisiyatif oluşturdukları hatırlatıldı. "Ukrayna’ya siyasi, askeri, mali ve insani yardımın devam etmesinin büyük öneminin altını bir kez daha çizmeyi arzu ediyoruz" ifadelerine yer verilen deklarasyonda, yeri doldurulamaz sıkı transatlantik bağların rolü nedeniyle NATO bünyesindeki işbirliğinin bölgede güvenliğin temeli olduğuna vurgu yapıldı.

“Gürcistan’ın işgalini protesto etmek için Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri Tiflis’e gitmişti”

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Rau ise, Polonya ve Baltık ülkelerinin Rus emperyalizmi karşısında birlikte hareket etmek zorunda olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene şubat ayından bu yana Avrupa’da her ülkenin dış politikasının Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin gölgesinde kaldığını belirten Rau, Polonya ve Baltık ülkelerinin geçmişte totaliter ve emperyalist Rusya’nın kurbanı olmak gibi ortak bir deneyime sahip olduğunu ifade etti. Söz konusu deneyimin kendilerine Rus emperyalizmine karşı çok güçlü bir sorumluluk ve dayanışma duygusu verdiğini vurgulayan Rau, "2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’ı işgalini protesto etmek için Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri Tiflis’e gitmişti. Onların bu tutumu Rus askerleri ve tanklarının Tiflis’in 30 km kuzeyinde durmasını, Tiflis’e girmemelerini sağlamıştı. Şimdi 2008 yılında yaptıkları gibi güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

Felsefelerinin Ukrayna’yı mümkün olan en güçlü şekilde ve en uzun süre desteklemek olduğunu ifade eden Rau, Polonya ve Baltık ülkeleri olarak Rusya’ya yönelik yaptırımların sürekli olarak genişletilmesi konusunda da hemfikir olduklarını belirtti.