Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Polonya, Ukrayna’ya yardımda lider ülke konumunda bulunuyor" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Polonya, Ukrayna’ya yardımda lider ülke konumunda bulunuyor" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Ukrayna’ya destek verdiklerini belirten Duda, "Ukrayna’daki trajediyi anlayabiliyoruz. Dünyadaki birkaç ülke gibi Ukrayna’nın yaşadığı trajediyi anlıyoruz. Savaşın ortaya çıkardığı acıyı, ölümü, yıkılan şehirleri ve soykırım suçlularını biliyoruz. Polonya, Ukrayna’ya yardımda lider ülke konumunda bulunuyor. Ukrayna’nın zaferine giden yol uzun ve bu zaferin bedeli büyük çaba ve fedakarlıkla ödenecek" dedi.

"Polonya’ya her zaman güvenebilirsiniz"

Rusya’nın saldırıları başlamadan 1 yıl önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’de olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatan Duda, "Zelenskiy bana şöyle demişti: ’Birbirimizi bir daha asla göremeyebiliriz, şu an burada olan kimse pes etmeyecek ve sonuna kadar savaşacağız.’ Ben de kendisine şunları söylemiştim: ’Birbirimizi daha birçok kez göreceğiz, her zaman Polonya’ya güvenebilirsin" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’nın bir hafta içinde düşmeyeceğini biliyorduk"

Diğer ülkelerin yanı sıra Ukrayna’nın savaşta uzun süren bir mücadele göstereceğine inandıklarını belirten Duda, "Bütün dünyada, Kiev’in 3 gün, tüm Ukrayna’nın da bir hafta içinde düşeceği beklenirken, biz Polonya olarak bunun gerçekleşmeyeceğini biliyorduk. Çünkü Ukrayna ile bizi birbirimize bağlayan özgürlüğe olan sevgimizdir. Bu o kadar harika bir duygu ki, bunun için canımızı verebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Barışın hüküm sürebilmesi için Ukrayna kazanmalı"

Rusya’nın henüz kaybetmediğini ve Ukrayna’nın da savaşı henüz kazanmadığını söyleyen Duda, "Ukrayna bu mücadele için en büyük bedeli ödeyen, en büyük fedakarlığı yapan taraf fakat bundan başka bir yol yok. Rusya ile anlaşma yoluna gitmek kısa vadeli çözümler getirecektir fakat ileride daha büyük trajediye yol açar. Bu sebeple, kalıcı barış için Ukrayna bu savaşı kazanmalıdır. Ukrayna bu savaşı kazanması için dünyanın desteğine ihtiyaç duyuyor. Polonya olarak bu desteği bulabilmek için çok çalıştık ve son dönemde gerçekleşen NATO zirvelerinde bunun meyvelerini aldığımızı görüyorum. Ukrayna’nın bütün bu destekler sayesinde zafer kazanacağına inanıyorum" dedi.