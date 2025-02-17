Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini belirtti.

Avrupalı liderler, Fransa’nın başkenti Paris’te "Rusya-Ukrayna Savaşı" gündemiyle toplanıyor. Zirveye katılmak üzere uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Polonya, Ukrayna’yı bugüne kadar yaptığı gibi örgütsel olarak, mali kapasitemiz doğrultusunda, insani ve askeri yardımlarla desteklemeye devam edecek" dedi. Polonya’nın Ukrayna topraklarına asker göndermeyi planlamadığını ifadesini eden Tusk, "Gelecekte bu tür güvenceler sağlamak isteyebilecek ülkelere lojistik ve siyasi destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Ukrayna ve Rusya arasında yürütülecek bir süreçte aynı anda yer alması gerektiğine dikkat çeken Tusk, "Polonya bunda pozitif bir rol oynayabilir. Polonya, Ukrayna, AB, ABD, Büyük Britanya ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri arasında mümkün olan en yakın iş birliğini sağlanmasından bahsediyorum" dedi.

Şu anda NATO askeri ittifakına bir alternatif oluşturmayı düşünmenin zamanı olmadığını vurgulayan Tusk, Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunan ülkelerin bunları yerine getirebileceklerinden emin olmaları gerektiğini söyledi. Tusk, "Savunma kapasitemize çok daha fazla yatırım yapabileceğimizi göstermeliyiz. Başkanlara gerçek kararlar almaya hazır olup olmadıklarını soracağım" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Daily Telegraph’a yazdığı makalede Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası oluşturulacak herhangi bir barış gücünün parçası olarak İngiliz birliklerini Ukrayna’ya göndermeye hazır olduklarını belirtmişti.

Fransa’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Danimarka liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak.