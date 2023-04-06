Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya’nın Moldova hükümetini çeşitli şekillerde tehdit ettiğini ve özgürlük isteyen bir ulusa daha gözdağı vermeye çalıştığını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova’nın başkenti Kişinev’de Moldova Başbakanı Dorin Recean’la bir araya geldi. Bölgedeki güvenlik ve iki ülkenin ticari ilişkilerinin ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, geçmişte Moldova ve Polonya ilişkilerinin iç içe geçtiğini, bu durumun her iki ülkeyi çevresinde beliren tehditlere karşı iş birliği yapmaya yönlendirdiğini söyledi. Moldova ile birlikte Ukrayna’ya yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Başbakan Morawiecki, "Rusya’dan gelen hibrit savaşı tehdidini, enerji ve gaz şantajını, enerji saldırısını, Moldova, Polonya’da görünür olan Rus enflasyonunu ve aktif Rus propagandasını çok iyi anlamaktayız. Bunlar bugün mücadele ettiğimiz zorluklar" ifadelerini kullandı.

"Transdinyester’deki Rus garnizonu Moldova için ek bir tehdit"

Her iki ülkenin bir yılı aşkın süredir savaşın gölgesinde yaşadığını, savaşın yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini belirten Morawiecki, ancak Rusya tehdidinin gölgesi ile Transdinyester’deki Rus garnizonunun varlığının Moldova üzerinde ek bir ağırlık oluşturduğunu, Moldova’nın bu durumla mücadele etmek zorunda olduğunu söyledi. "Rusya, Moldova hükümetini çeşitli şekillerde tehdit ediyor, her zamanki gibi özgürlük isteyen bir ulusa gözdağı vermeye çalışıyor" diyen Morawiecki, Avrupa Birliği’nin bir parçası olmaya çalışan, komşularıyla barış içinde yaşamak için çalışan Moldovalıların bu çabalarına hak ettiği karşılığın verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Polonya’nın fonlarıyla 260 projeyi hayata geçirdik"

Moldova Başbakanı Dorin Recean ise bölgede barışın sağlanması kadar istikrarın da önemli olduğunu, bu durumun hem vatandaşlar hem de iş dünyası için huzurlu bir ortam oluşturma imkanı sunduğunu belirterek, ülkesinin modernizasyonu projelerine sunduğu katkılardan ötürü Polonya’ya teşekkür etti. Bugüne kadar Polonya’nın sunduğu fonlarla 260 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başbakan Recean, Polonyalı iş adamlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.