Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’ya Leopard tanklarının verilmesi konusunu görüşmek üzere Pazartesi günü Berlin’e gidiyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’ya Leopard tanklarının verilmesi konusunu görüşmek üzere Pazartesi günü Berlin’e gidiyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki katıldığı bir radyo programında Leopard tanklarının Ukrayna’ya verilmesi konusunda Almanya’yı ikna etmek için önümüzdeki Pazartesi günü Berlin’e gideceğini açıkladı. Ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz başta olmak üzere çeşitli politik grupların temsilcileriyle görüşeceğini ifade eden Başbakan Morawiecki, tankların Ukrayna’ya verilmesi konusunda Almanya Başbakanı’nı ikna edip edemeyeceği sorusuna ise hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Kısa süre içerisinde olumlu bir yanıt beklemediklerini ifade eden Morawiecki, "Bu, uzun tartışmaları gerektiren bir süreç ancak baskı sürekli olmalı. Patriotların Ukrayna’ya verilmesi kararı Almanların bir buçuk ayını aldı. Patriotları yalnızca Polonya’ya vereceklerini söylemişlerdi, ama baskıdan sonra Ukrayna’ya göndermeye razı oldular" şeklinde konuştu.

Ukrayna’daki savaşın aynı zamanda Polonya’nın güvenliği savaşı olduğunu kaydeden Morawiecki, Ukrayna’nın Rusya’nın barbar saldırganlığı ile etkili mücadele için modern ekipmana ihtiyacı olduğunu, söz konusu modern tanklara sahip Finlandiya ve Danimarka’nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülke ile yaptıkları görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda geçtiğimiz çarşamba günü Lublin Üçgeni Zirvesi sonrasında Polonya’nın uluslararası koalisyon kapsamında elindeki Leopard tanklarından 10 ya da 14 tanesini Ukrayna’ya iletmeye karar verdiğini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yalnızca bir ülkenin yeterli sayıda tank sağlayamayacağını, zafer kazanmak için Leopard tanklarına ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Alman üretimi olan Leopard tanklarının NATO üyesi olmayan ülkelere verilmesinde Almanya’nın izni gerekiyor.