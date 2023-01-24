Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ukrayna’ya göndermek için Almanya’ya resmi izin başvurusunda bulundukları Leopard 2 tankları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tankların maliyeti için AB’ye başvuracağız" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ukrayna’ya göndermek için Almanya’ya resmi izin başvurusunda bulundukları Leopard 2 tankları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tankların maliyeti için AB’ye başvuracağız" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’ya vermeyi planladıkları Alman yapımı 14 adet Leopard 2 tankları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tankların Ukrayna’ya transferinin maliyetini karşılaması için Avrupa Birliği’ne (AB) başvuruda bulunacaklarını belirten Morawiecki, "Bu, Avrupa Birliği’nin iyi niyet iradesinin bir testi olacak. AB bize bu maliyetleri ödemeli, umuyorum öyle de olur" şeklinde konuştu. Almanya’ya Leopard 2 tankları için Polonya’nın resmi başvuru yaptığı hatırlatılan Morawiecki, başvurularına en kısa sürede olumlu yanıt almayı umduklarını da söyledi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre Polonya, Ukrayna’ya gönderdiği silahlar için bugüne kadar AB’ye 2 milyar euro fatura gönderdi. Ancak bürokrasinin ağır işlemesi nedeniyle Polonya AB’den yalnızca 30 milyon euro ödeme alabildi.

Ukrayna’nın beklediği Leopard 2 tankları

Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor. Almanya’da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayı alınması gerekirken, Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tankları yollamasını engellemeyeceklerini söylemişti.