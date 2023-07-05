Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yle düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) sınırlarının sıkı şekilde korunması gerektiğini belirterek, "İltica sorunları Afrika ve Asya’da çözülmeli" dedi.

İtalya Başbakanı Georgine Meloni, Varşova temasları kapsamında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. Lazienki Krolewski Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ana gündemini Avrupa Birliği’ne (AB) yasa dışı göç konusu oluştururken, toplantıda Ukrayna’daki son durum ve önümüzdeki hafta Vilnius’ta düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi ele alındı. İki başbakan daha sonra kameraların karşısına geçti. İlk sözü alan ev sahibi Polonya Başbakanı Morawiecki, AB’nin önceliğinin devletlerin güvenliği olması gerektiğini belirterek yasadışı göçün kontrol altına alınmamasının bazı Avrupa kentlerinde gördüğümüz manzaraya yol açacağını ifade etti. Göçmenlerin AB üyeleri tarafından gönüllülük esasına göre kabul edilmesi görüşünde olduklarını dile getiren Morawiecki, AB sınırlarının sıkı şekilde korunmasının kendileri için temel önemde olduğunu söyledi. Başbakan Mateusz Morawiecki, hükümet olarak göçmenlerin AB ülkelerine yeniden yerleştirilmesini ve göçmen kabul etmeyecek ülkelerin göçmen başına 20 bin Euro ödemesi teklifini kabul etmediğini söyledi. “İltica sorunları Afrika ve Asya’da çözülmeli, yüz binlerce, milyonlarca göçmenin Polonya’da ya da diğer ülkelere gelmesine izin verilmemeli” şeklinde konuşan Mateusz Morawiecki, AB’nin göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi ya da her göçmen için 20 bin ceza ödenmesi teklifini önümüzdeki aylarda halk oylamasına sunacaklarını bildirdi.

“Yasa dışı göçü nasıl durdurulacağı konusunda çalışmaktayız”

İtalya Başbakanı Georgia Meloni ise Polonya ve İtalya’nın Avrupa’ya yasa dışı göçün sınırlandırılmasını istediğini belirtti. Başbakan Morawiecki’nin Polonya’nın çıkarlarını güçlü şekilde ifade etmesinden etkilendiğini dile getiren Meloni, “Yasa dışı göçü yönetmek değil de onun nasıl durdurulacağı konusunda çalışmaktayız” şeklinde konuştu. Ukrayna’daki duruma da değinen İtalyan Başbakan, gerektiği sürece Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceklerini, önümüzdeki hafta düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Ukrayna’ya gerçek güvenlik garantilerinin sağlanması konusunda Polonya ile hemfikir olduklarını söyledi.