Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabı üzerinden gelen idam cezası ile ilgili bir soru hakkında, "Ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabı üzerinden gelen idam cezası ile ilgili bir soru hakkında, "Ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından kullanıcıların sorularını yanıtladı. Morawiecki, bir soruya verdiği yanıtla idam cezasının yeniden uygulanmasına yeşil ışık yaktığını belli etti. Vatana ihanet de dahil ciddi suçlar için idam cezası uygulanabileceğini belirten Morawiecki, "Ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli. Bu konuda, kilisenin öğretilerine katılmıyorum çünkü ben idam cezasının uygulanmasından yanayım. Fakat, buna sahip değiliz" açıklamasında bulundu.

Polonya’da tüm suçlar için idam cezası 1 Eylül 1998’de kaldırılmıştı. Ülkedeki son idam cezası ise, 21 Nisan 1988’de katil ve tecavüzcü Andrzej Czabanski’ye uygulanmıştı.