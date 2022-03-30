YENİŞEHİR'DE ÖĞRENCİ'YE UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Mersin Yenişehir Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi arasında Sosyal ve Kültürel İş Birliği Protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında Beşiktaş Belediyesinin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek desteği sunduğu Öğrenci’YE uygulaması Yenişehir Belediyesi tarafından da Yenişehir’deki üniversite öğrencileri için hayata geçirilecek.

Sosyal ve Kültürel İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve Öğrenci’YE uygulaması ile Saha Çözüm Hareketi Lansman Toplantısı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, CHP il ve ilçe kadın kolları başkanları, oda ve STK başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin yer aldığı video gösterimi ile başlayan programda Beşiktaş Belediyesinin örnek projeleri de tanıtıldı.