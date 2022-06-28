YENİDEN REFAH PARTİSİ YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞINDAN ENGELLERİ AŞACAK ÇALIŞMA

Mersin Yenişehir İlçesi Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı Engellilerin sorunlarına sahip çıkıyor.

Yeniden Refah Partisi Yenişehir ilçe Başkanlığı Engelliler Birim Başkanı Ali Şafak Yaldız başkanlığındaki heyet , engelli derneklerini ziyaret edip engelleri aşacak çalışmalarını yapıyor. Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı Engelli derneklerini ziyaret ederek sorunları kaynağından alıp bu engelleri aşacak projelerin çalışmalarına başladı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı Engelli Birim Başkanı Ali Şafak Yaldız , '' Yapılan ziyaretlerde Genel olarak engelli kişilerin en büyük sorunları olarak ; ekonomik sıkıntı, bakım problemleri ve psikolojik ruhsal sorunlar olarak tesbit ettik . Toplumsal olarak bakış açımız değişmediği sürece, engelli bireye sahip aileler, toplumsal baskı altında kalarak topluma çıkamadıkları ve çevreleri tarafından duyarsız kaldıklarından dolayı, sosyal dışlanma sendromu olarak tanımlanmaya devam edecektir. Hizmetler erişilebilir olmalı, engelli bireyin ayağına gitmelidir '' dedi.

Engellilerin yaşadığı sorunlarının önüne geçilmesi için; eğitim sürekliliğin sağlanması, ekonomik şartların oluşturulması, bakım hizmetleri sağlanması, ön yargıların yok edilmesi, engelli ailelere danışmanlık hizmetleri sunulması ve toplumumuzda engelli kişilere yönelik bir farkındalık yaratılması gerekliliğini dile getiren Yaldız , engelli bireyler mevcut hakları hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması nedeniyle, sosyal hayata uyum sağlamakta zorluk çekmektedir dedi.

Yeniden Refah Partisi Engelli Birim Başkanı Ali Şafak Yaldız; çalışmalarında sadece Yenişehir'le sınırlı kalmayıp Mersin'de ne kadar engelli derneği , ne kadar engelli vatandaşımız varsa ulaşmaya çalışıp sorunların çözümü için gerekenlerin yapılması için çalışacağız . Engellilerimiz İçinde YENİDEN REFAH Var Milletimiz İçin Biz Varız dedi.