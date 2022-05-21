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VALİ PEHLİVAN : '' MERSİN İÇİN DÜŞÜNECEĞİZ MERSİN İÇİN DÜŞLEYECEĞİZ ''

Mersin’e atanan Ali Hamza Pehlivan, "Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın sevinci bizim sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız. Mersin için düşünecek, Mersin için düşleyeceğiz" dedi.

POLİTİKA 21.05.2022, 15:45 22.05.2022, 19:08
VALİ PEHLİVAN : '' MERSİN İÇİN DÜŞÜNECEĞİZ MERSİN İÇİN DÜŞLEYECEĞİZ ''

Mersin’e atanan Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı. Kamu görevlileri olarak vatandaşlar için bu görevi üstlendiklerini kaydeden Pehlivan, "Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın sevinci bizim sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız. Mersin için düşünecek, Mersin için düşleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şırnak’tan Mersin’e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, öğlen saatlerinde valilik binasında düzenlenen karşılama töreniyle görevine başladı. İl protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek selamlaşan Vali Pehlivan, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Pehlivan, Mersin’e “merhaba” diyerek göreve başladıklarını söyledi. Dün gece itibariyle kentte geldiğini kaydeden Pehlivan, “İnşallah hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin başında bu güzel kentte hizmet etmek, devletimize, aziz milletimize hizmet etme imkanını, tensipleriyle sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren Mersin ilimiz için bütün mesai arkadaşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızla üstün bir gayretle çalışacağız” diye konuştu.

“Bütün mesai arkadaşlarımızla üstün bir gayret ortaya koymaya çalışacağız”

Şırnak’tan güzel duygularla ayrıldıklarını vurgulayan Pehlivan, “Şimdi de Mersin gibi gerçekten ülkemizin ekonomisi için son derece önemli potansiyellere sahip olan ticaretiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ön planda olan sadece Akdeniz’in değil güzel Türkiye’mizin inci ve öncü şehirlerinden bir tanesi. Bu şehrimizde sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, STK’larla, sivil toplum teşkilatlarıyla, meslek odalarıyla, toplumumuzun her kesimiyle istişare zeminleri oluşturmak suretiyle, potansiyellerin değerlendirilmesi hususunda iş birliği içerisinde inşallah olacağız. Elbette ki ilimiz pek çok alanda sayısız yatırımların hayata geçtiği ve gelişmişlik yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş bir ilimiz. Hükümetimizin, devletimizin her alanda altyapı, üstyapı, ticaret, sanayi ve benzeri bütün alanlarda yatırımları söz konusu. Bizim öncelikli görevimiz devam eden devlet yatırımlarını kaldığı noktadan itibaren alıp, hayata geçmesini sağlamak, bunun yanında da elbette ki her şehrin, özellikleri, güzellikleri olduğu kadar münhasır birtakım ihtiyaçları, sorunları da olabilir. Çünkü hayat devam ediyor. Öncelikle bunların tespiti, değerlendirilmesi ve ilgili kamu ve kuruluşlarımız aracılığıyla da proje ihtiyacı varsa, projelendirilmesi, yatırıma dönüştürülmesi için de gerekli girişimlerde bulunması. Bunu yaparken de öncelikle kamu kurumları olarak bir aile mantığı içerisinde kurumsal iş birliği içerisinde, koordinasyon içerisinde hareket etmek. Devletin bütünlüğünü ve bütün hizmet alanlarına yetki ve sorumlulukları çerçevesinde birlikte eğilmek ve çözüm üretmek olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Ve bütün arkadaşlarımızla, bütün mesai arkadaşlarımızla üstün bir gayret ortaya koymaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın derdi, bizim derdimizdir”

Kamu görevlileri olarak vatandaşlar için bu görevleri üstlendiklerinin altını çizen Pehlivan, “Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın sevinci bizin sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız. Ve bu bağlamda elbette ki şehit ailelerimiz, gazilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, yetimlerimiz, engellilerimiz, toplumda dezavantajlı olarak nitelenen bütün kesimlerin de sosyal devlet anlayışı gereği her zaman yanında olacağız, destekçisi olacağız. İstişare mekanizmalarını çalıştıracağız ve hem kurum kuruluşlarımızın kapısını hem de gönlümüzün kapısını vatandaşlarımıza açık tutacağız. Elbette ki mütebessim bir yaklaşımla elbette ki hem özveriyle hem samimiyetle inşallah çalışacağız. Bununla birlikte tabii ki disiplinle ve ciddiyetle konulara eğilip, bütün işlerin sürecini başından sonuna kadar yakın takip içerisinde değerlendireceğiz. Tabii ilimizin birçok potansiyeli var. Burada hepsini sıralamak çok zaman alacaktır. Eğitim hizmetlerinden, sağlık hizmetlerine, tarımdaki faaliyetlerden, gençlik spor hizmetlerine, sosyal hizmetlere kadar bütün alanlarda inşallah vatandaşımız neredeyse kamu kurumlarımız, başta sorumlu kamu kurumlarımız, birimlerimiz olmak üzere kamu görevlilerimiz de orada olacak. Geleni karşılayacak, dinleyecek ama gelemeyene de gidecek, yanında ve yakınında olacak ve bu şekilde inşallah Mersin’imize hizmetlerin kaldığı noktada daha ileri noktalara taşımak için gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mersin için düşünecek, Mersin için hep birlikte düşleyeceğiz”

Devlette devamlılığın esası olduğunu vurgulayan Pehlivan, “Nihayetinde öncelikle bu hizmetlerin devamlılığını ve inşallah da Allah nasip ederse daha ileri noktalara, daha yukarılara taşımanın gayretini ortaya koyacağız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, öncelikle de tabii güvenlik ve asayişi de daim kılmak ve kuvvetlendirmek anlamında birliğimizi, beraberliğimizi bu anlamda da pekiştirmek, huzurumuzu daim kılmak anlamında da ilgili birimlerimizde de gerekli çalışmaların yine takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bugün burada resmi bir başlangıç yaptık, inşallah biraz sonra önceki çalıştığım yerlerde de bunu yapmaya gayret ederdim. Bir şehit ailemizi önce ziyaret edeceğiz. Sonrasında bir çiftçi ailemizi inşallah ziyaret edeceğim. Gene esnaf ziyareti yapacağız ve bu şekilde ya Allah bismillah deyip görevimize başlamış olacağız. Zaman içerisinde çeşitli konuları konuşacağız, değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ama bu özellikle tanıma, tanışma sürecini çabuk, hızlı bir şekilde değerlendirip, işlere dediğim gibi durmaksızın kaldığımız noktadan devam edeceğiz diyorum. Güzel Mersinimizin kıymetli insanlarına, çok kıymetli hemşerilerimize en içten duygularımı, en kalbi duygularımı, sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Mersin’e hizmet etmenin, edecek olmanın bahtiyarlığını, mutluluğunu, yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Mersin için düşünecek, Mersin için hep birlikte düşleyeceğiz ve inşallah da üstün bir gayretle çalışma temposu içerisinde birlikte gene bu süreç içerisinde bu yolda yürüyeceğiz” dedi.

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