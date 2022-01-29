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TARSUS BELEDİYESİ, CUMHURİYET KONUTLARI İLE İLGİLİ İDDİALARI YALANLADI

Tarsus Belediyesi, Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. bünyesinde yapımı gerçekleştirilen Cumhuriyet Konutları ile ilgili son günlerde sosyal medyada ‘bankayla 0,93 faiz oranı üzerinden yapılan anlaşma fes edilerek, hak sahiplerinden zorla para istendiği’ yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

POLİTİKA 29.01.2022, 10:57 29.01.2022, 13:05
TARSUS BELEDİYESİ, CUMHURİYET KONUTLARI İLE İLGİLİ İDDİALARI YALANLADI

Tarsus Belediyesi, Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. bünyesinde yapımı gerçekleştirilen Cumhuriyet Konutları ile ilgili son günlerde sosyal medyada ‘bankayla 0,93 faiz oranı üzerinden yapılan anlaşma fes edilerek, hak sahiplerinden zorla para istendiği’ yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarsus Belediyesinden, Cumhuriyet Konutları inşaatıyla ilgili son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, bu paylaşımların asılsız karalama kampanyası olduğu belirtildi. Söz konusu paylamışlarda, ‘Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda 0.93 faiz oranı üzerinden anlaşma yapıldığı, fakat anlaşmanın fesih edilerek üyelerden zoraki toplu para istendiği, hak sahiplerine evlerin zamanında teslim edilmediği’ şeklinde ithamlarda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dönemin yöneticileri tarafından hayata geçirilen ve sözleşmeleri akdedilen projede, 2019 yerel seçimleri sonrasında göreve başlayan yeni yönetime ‘devlette devamlılık esastır’ ilkesi ile halkın refahı için en uygun çalışma ve özeni gösterme yükümlülüğü düşmüştür. Hak sahipleri ile kurulan sözleşmede, inşaatın konut kredisi kullanılacak seviyeye geldiği alıcıya bildirildikten sonra satıcı tarafından bakiye borcun tamamı kredi kullanılarak ya da bakiye kısmı peşin ödemek sureti ile borç kapatılarak ilgili bağımsız bölümün tapusunun alınacağı hüküm altına alınmıştır.”

“Bankadan faiz oranının yükseltilmesi talebi geldi, uygun bulunmadı”

Başkan Bozdoğan’ın, hak sahipleri üzerindeki kredi yükünün en aza indirilebilmesi adına bankalar ile görüşmeler yaptığı ve bu çabası neticesinde piyasa koşullarının oldukça altında 0,93 faiz oranı üzerinden anlaşmaya varıldığı anımsatılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın girişimleri sonucunda yapılan bu anlaşma uyarınca bir kısım hak sahipleri, piyasa koşullarının oldukça altında kalan sözleşme şartları uyarınca kredi başvurularını gerçekleştirmişlerdir. Ancak, değişen ekonomik koşullarda faiz oranlarının 2 puan ve üzerine çıkması sonucunda, ilgili banka tarafından, kurulan sözleşme şartlarında idare aleyhine, banka lehine değişiklik yapılması talep edilmiş, idaremizce banka menfaatlerine hizmet eden yeni sözleşme şartları uygun bulunmamıştır. Hak sahiplerinin menfaatini koruyup kollamak adına, sözleşme sahiplerinin kendi içlerinde seçmiş olduğu temsilciler ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve onlardan gelen talepler üzerine kredi kullanmaksızın idareye taksit ödenmesinin daha yararları olacağı görüş birliği hasıl olmuştur. Ancak, bahsi geçen görüşme ve izlenecek yol haritası, idaremiz yöneticilerinin yasal yükümlülüğünden değil, hak sahiplerinin faiz karşısında mağdur olmasının önüne geçebilmek adına, vicdani bir yükümlülükten kaynaklanmıştır” denildi.

“Hak sahiplerinin talebiyle idareye ödemesi yapılması kabul edildi”

Tarsus Belediyesinin, banka kredi sözleşmesini fesih etmek gibi bir iradesi olmadığı vurgulanan açıklamada, “Aksine banka yetkilileri tarafından değişen ve ağırlaşan ticari koşullarda Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın girişimleri sonucunda oluşturulan kredi şartlarına bağlı kalınamayacağı, banka lehine değişiklik yapılması istenmiştir. Bankanın üstün menfaatinin gözetildiği yeni sözleşme şartları da idaremizce kabul edilmemiştir. Bu gelişmeler üzerine hak sahiplerinin, 2 puan ve üzerindeki faiz borçlarının altına girmesine göz yumulmak da istenmemiş, hak sahiplerinin talebi ile idareye ödeme yapılması kabul edilmiştir. Gerçek dışı karalamalar ile idaremizi ve yöneticilerimizi toplum nazarında itibarsızlaştırmayı hedefleyen kişiler de bilmektedirler ki; hak sahipleri sözleşme şartları gereği, Türkiye’de faaliyet gösteren istedikleri her bankadan, istedikleri her şartta kredi kullanabilirler. Bu bağlamda hiç kimseden zorla para istenmesi gibi bir durum söz konusu değildir ve olamaz da. Zira sözleşme taraflarını kredi konusunda idaremize bağlı kılan hiçbir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak, hak sahipleri gibi bu kişiler de bilmektedir ki, Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan, yalnızca hak sahiplerinin ve halkın menfaatleri için mücadele göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Yine bu kişiler bilmektedir ki; zorla para toplamak, krediler fesih etmek bir yana, Haluk Bozdoğan hak sahiplerinin menfaatini en çok gözeten ve gözetecek kişidir. Bu yüzdendir ki, sözleşme taraflarının çoğu, yapısı gereği ticari gayeler güden banka şubeleri yerine, yasal hiçbir zorunluluğu bulunmamasına rağmen idare ile hareket etmeyi tercih etmiş ve etmektedirler” ifadeleri kullanıldı.

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