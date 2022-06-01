SEÇER: "MERSİN FIRSATLAR KENTİ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in fırsatlar kenti olduğunu belirterek, "‘Mersinliyiz’ kimliğini, bilincini geliştirmek, Mersin’i tanıtmak bizim asıl görevimiz olmalı” dedi.

Seçer, Mersin'de iş insanlarıyla geldiği programda yaptığı konuşmada, kent için yatırımın önemine değinerek, Mersin’de yaşayan herkesin Mersinli olduğunu vurguladı. Başkan Seçer, “Yaşadığımız, doyduğumuz, çocuklarımıza istikbal aradığımız kent bizim şerefimiz, her şeyimiz, geleceğimiz. Biz Mersinliyiz. Bunu geliştirebilirsek, herkese ‘Mersinliyim’ dedirtebilirsek, Mersin’in önünde kimse duramaz” diye konuştu.

“Mersin, Torosların tepesinde muazzam bir endemik bitki” ifadelerini kullanan Başkan Seçer, şunları söyledi: “Ama bu nadide bitki bilinmiyor, tanınmıyor. Bizim bunu tanıtmamız lazım. 3 yıllık belediye başkanlığı sürem içerisinde çok derinden hissettiğim ve üzüldüğüm konu Mersin’in tanınmıyor olması. Oysa çok muazzam dinamiklerimiz, fırsatlarımız var. Burası fırsatlar kenti. O nedenle eğer Mersin için bir şeyler yapmak istiyorsak ki, hepiniz bir şeyler yapıyorsunuz. Daha ne olacak? İstihdam sağlamaktan, ülke ekonomisine katkı sunmaktan kutsal ne olabilir? En değerli işi yapıyorsunuz ama bu ‘Mersinliyiz’ kimliğini, bilincini geliştirmek, Mersin’i tanıtmak bizim asıl görevimiz olmalı.”

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı gayet güzel yapacağız”

Mersin’in güçlü bir kent dinamiği ve yapısına sahip olduğunu anlatan Başkan Seçer, dünyada ve Orta Doğu coğrafyasında yaşanan birçok olumsuz olaya rağmen Mersin’in güçlü bir kent olduğunu ifade ederek, “Bunu da fırsata çevirmek lazım. İnşallah el birliğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı gayet güzel bir şekilde yapacağız. Merkezi hükümetin de yerel yönetimlerin de eksikleriyle, fazlasıyla ciddi yatırımları var. Gönül ister ki hem merkezi hükümetin hem bizlerin yatırımları bir an önce bitirmesi” dedi.

Mersin Metrosu hakkında bilgiler veren ve süreci anlatan Başkan Seçer, “Umut ediyorum, merkezi yönetimin de pozitif bakış açısıyla Metro projesi bugünden sonra çok daha hızlı bir şekilde inşaat sürecini tamamlayacaktır ve Mersinlilerin hizmetine girecektir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Mersin’in ortak paydasında iş birliği içerisinde olacağız”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise Mersin’in yalnızca Akdeniz’in değil Türkiye’nin incisi olduğunu söyledi. Mersin’in doğal güzellikleri ile sektörel zenginliklerinden söz eden Vali Pehlivan, Mersin’in sanat, turizm ve festival gibi konularda da desteklenmesi gerektiğine değindi. Vali Pehlivan, Mersin’in ortak paydasında iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.