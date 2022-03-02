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SEÇER AB TÜRKİYE DELEGASYONU İLE BİR ARAYA GELDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo ve İklim Değişikliği ve Ulaşım Birim Koordinatörü Göktuğ Kara ile bir araya geldi.

POLİTİKA 02.03.2022, 09:46 02.03.2022, 11:25
SEÇER AB TÜRKİYE DELEGASYONU İLE BİR ARAYA GELDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo ve İklim Değişikliği ve Ulaşım Birim Koordinatörü Göktuğ Kara ile bir araya geldi. Seçer, AB temsilcilerine ulaşım, çevre ve iklim projeleri hakkında bilgi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo ve İklim Değişikliği ve Ulaşım Birim Koordinatörü Göktuğ Kara, Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak devam ettirdikleri ulaşım, çevre ve iklim projeleri hakkında temsilcilere bilgi verdi. Mersin’in nüfusu itibariyle her türlü proje için uygun bir zemin oluşturduğunu vurgulayan Seçer, deniz temizliği konusunda da iş birliği yapabileceklerini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri de Mersin’in potansiyeli yüksek ve önem taşıyan bir kent olduğunu dile getirdi. Müsteşar Hidalgo, kentin potansiyelinin karbonsuzlaşma, iklim değişikliği ile mücadele, enerji tasarrufu, sürdürülebilir ulaşım ve sosyal kalkınma konularında yapılabilecek projelerle değerlendirilebileceğini söyledi.

Heyet, Başkan Seçer’i ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı uzmanlarıyla bir araya gelerek, mevcut ve potansiyel projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

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