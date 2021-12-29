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SEÇER: "3 OCAK’TA MERSİN METROSU’NUN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 3 Ocak’ta Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersin Metrosu’nun temelini atacaklarını söyledi.

POLİTİKA 29.12.2021, 10:55
SEÇER: "3 OCAK’TA MERSİN METROSU’NUN TEMELİNİ ATACAĞIZ"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 3 Ocak’ta Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersin Metrosu’nun temelini atacaklarını belirterek, “Mersin’de raylı sistemler dönemi başlayacak. Tüm halkımızla beraber bu önemli günde Mersin Metrosu’nun temelini atacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak, hizmetlerini ve projelerini anlattı. Özellikle pandemi sürecinde Millet İttifakı’na mensup belediyelerin halkın sorunlarına eğilen, onlarla hemhal olan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Seçer, Cumhuriyet Halk Partili ya da Millet İttifakı’na mensup belediye başkanları ile Cumhur İttifakı’na mensup belediye başkanlarının imkanları bir olmadığını iddia etti. Seçer, “Biz şu anki mevcut yasalardan kaynaklı imkanlarımızla, gelirlerimizle vatandaşa hizmet götürmeye, yeni yatırımlar yapmaya, pandemi sürecinde bu yeni oluşan şartlarda onların hayatını kolaylaştırmaya, ekonomik krizde karnının açlığından kışın soğukta yakacak sorununa kadar her şeye yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bir engeli aşıyorsunuz, karşınıza farklı bir engel çıkıyor”

Borçlanma yetkisi alma konusunda yaşanılan sıkıntılara da değinen Seçer, mahkeme sürecini anlatarak, “Siz mutlaka meclis olarak karar alabilirsiniz ama bu kararınızı keyfi olarak alamazsınız. Bir hukuki dayanağı olması gerekiyor. Siz belediye meclisi olarak idarenin yani belediyenin belde halkına götüreceği hizmetleri engelleyemezsiniz, onları erteletemezsiniz, bu kısıtlamayı yapamazsınız diye zaten mahkeme kararının gerekçesinde bunu açık seçik yargı yazmış. Biz böyle bir karar aldık biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda da meclisin gündemine taşıdık ve bunun uygulanması yönünde Meclis’ten karar çıkarttık. Eğer uygulanması yönünde olumlu karar çıkmasaydı, meclis görevini kötüye kullanmış olurdu. Bu anlamda tabi bir engeli aşıyorsunuz, karşınıza farklı bir engel çıkıyor. Şimdi yılın sonunda böyle bir kararı aldınız. Bu hafta sonu yeni yıla giriyoruz. Borçlanma yapamadık şu ana kadar” ifadelerini kullandı.

“3 Ocak’ta Mersin Metrosu’nun temelini atacağız”

3 Ocak’ta Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersin Metrosu’nun temelini atacaklarını duyuran Başkan Seçer, “Mersin’de raylı sistemler dönemi başlayacak. Hem partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, temel atma töreninde bizleri onurlandıracaklar. Tüm halkımızla beraber, Mersinlilerle beraber 3 Ocak’ta saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanında Mersin Metrosu’nun temelini atacağız. Onun da Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığında imzası nihayet çıktı. Şimdi Maliye ve Hazine Bakanlığı’nda. Orada bekliyoruz. İnşallah kısa sürede oradan da imzadan çıkar da bir an önce işlerimize başlarız. Ne kadar zaman yitirirsek maliyetler o kadar artıyor. Ne kadar zaman yitirirsek memleket hizmetten geri kalıyor ya da zaman yitirmiş oluyor” şeklinde konuştu.

Seçer, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların hizmetlere yansıdığını sözlerine ekleyerek, “Bu yılın Mayıs ayında 87 yeni CNG’li otobüsü Mersin halkına kazandırdık. 152 milyon liraya aldığımız 87 otobüsü, aynı otobüsleri alsak emin olun ki 350 milyon liraya ancak alabileceğiz. Zaman yitirdiğiniz zaman sizin kesenizden çıkıyor. 1 liraya yapacağınız bir işi 3 liraya yapıyorsunuz. Zaman kaybı, ekonomik kayıp, parasal kayıp ve kaynak israfı. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Seri iş yapmamızı, seri hizmet götürmemizi bekliyor ama biz zorlanıyoruz” dedi.

Seçer, projelerin de hizmetlerin de devam edeceğini dile getirerek, “Elbette ki sıkıntılarımız, zorluklarımız olacak ama bunları aşacağız. Bu ülke bizim” diye konuştu.

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