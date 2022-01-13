SAĞLIK-SEN’DEN MİLLETVEKİLLERİNE ZİYARET

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, beraberinde Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu ile Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, AK Parti milletvekillerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının beklentilerini iletti.

Genel Başkan Durmuş, Barutçu ve Özer, sırasıyla AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ile Hacı Özkan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve Adıyaman milletvekili İbrahim Halil Fırat’ı meclisteki makamlarında ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek düzenleme için sağlık çalışanlarının beklentilerini iletti.

Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, sağlığın ve pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarının önemli olduğunu belirterek, her zaman desteklerini sağlık çalışanlarından esirgemeyen milletvekillerine teşekkür etti.