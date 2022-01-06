Son Dakika

MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "KENDİSİNE ÇOK YAKIŞAN TÜM SÖZLERİNİ, KENDİSİNE İADE EDİYORUM"

AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından ağır iftiralara maruz kaldığını belirterek, "Çirkin bir mobing ve tacize maruz kalmaktayım" dedi.

POLİTİKA 06.01.2022, 15:23 06.01.2022, 15:50
MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "KENDİSİNE ÇOK YAKIŞAN TÜM SÖZLERİNİ, KENDİSİNE İADE EDİYORUM"
AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından ağır iftiralara maruz kaldığını belirterek, "Çirkin bir mobing ve tacize maruz kalmaktayım" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya (Twitter) üzerinden Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz'a yazılı, sesli ve görsel bir şekilde ağır iftiralarda bulunmasının ardından Yılmaz yaptığı basın açıklaması ile Başarır'a cevap verdi. 

Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz yaptığı basın açıklamasından şu ifadelere yer verdi;

Mersin’imizin 100’üncü kurtuluş yıl dönümü olmasından mütevellit 03 Ocak 2022 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde, siz değerli basın mensuplarının da katılımı ile, tarih bilgisi, ecdadımıza rahmet ve minnet ifadelerinin yanında, muhalefetin özellikle 04 Aralık ve 03 Ocak Mersin mitinglerine yönelik, siyasi düşünce ve kanaatlerimi de içerir bir basın açıklaması yaptım.
Bu basın açıklamasında, kendisine yönelik hiçbir tahrik ve tahkir ifadesi olmadığı gibi, hiçbir emekçi kardeşimize de bırakın terörist demeyi, kötü tek bir söz sarf etmediğim halde, CHP Mersin Mv Ali Mahir Başarır, basın açıklamamı yayınladığım sosyal medya (Twitter) kısa mesajımı aynı gün alıntılayarak, sosyal medyadan (Twitter), yazılı, sesli ve görsel bir şekilde ağır iftiralar ve hakaretler içeren, üstelik hedef gösteren bir paylaşım yapmıştır.

Bu paylaşımında:

…toplama…hadsiz, kendini bilmez…terbiyesiz…namert…Mersin’ de sokağa çıkamazsın…Sakın bir kez daha söylüyorum; Mersin'de bizlerin, belediyemizin, belediye başkanımız Vahap Seçer'in, Cumhuriyet Halk Partisinin adını ağzına alma…terörist gibi iğrenç bir üslupla, iğrenç ifadelere yer vermiştir. Bu iğrenç üslup ve ifadeler, zâtın ağzına ve kendisine yakışsa da, biz kendisini artık böyle tanısak da, temsil ettiği Mersin’ e ve makamına yakışmamıştır.

Görüleceği üzere; bu zâtın fiili, bir insan, bir milletvekili olarak, onur ve saygınlığıma yönelik olup, şahsımı yıpratmaya ve toplum içinde itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Bu açık saldırısını, yalan örneklerle, iftiralarla güçlendirmeye çalıştığı gibi; “Sakın bir kez daha söylüyorum” ifadesi ile parmak sallayıp, açık açık tehdit etmiş; “…Mersin’de sokağa çıkamazsın sen” ifadesiyle de millete hedef göstermiştir. Üstelik bu fiillerin tamamını sosyal medya üzerinden, on binlerce insana ulaştırarak, geniş kitlelere yayarak yapmıştır.

Hırsları aklının önüne geçmiş olan bu zat, daha önce de müteaddit defalar, şahsımı itibarsızlaştıracak ve hedef gösterecek şekilde, tv kanallarından ve sosyal medya üzerinden saldırılarda bulunmuştur. Biz edebimizden susarken, kendisi susturdum zannıyla, saldırılarını arttırarak devam ettirmiş, işi haddini aşacak şekilde, farklı bir boyuta getirmiştir.

İkimizin de Mersin Milletvekili olması sebebiyle, seçmen çevremiz ve çalışma alanlarımız ortak olduğu için, bilinçli olarak saldırmakta ve şahsımı yanlış yaptırmaya, siyasi tercihim ve aktif olmam sebebiyle yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Halbuki biz Mersin Milletvekilleri olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, enerjimizi birbirimizle uğraşarak harcamak yerine, Mersin için çalışmalıyız. Ancak bu zat, özellikle son iki yıldır, şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla, saygıyı ve güveni ortadan kaldırmış; olası işbirliğini kitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir. Bu konuda, Aziz

Mersin halkının, kendisini layık olduğu şekilde uyaracağına şüphem yoktur.
Diğer yandan, bu aynı zamanda çirkin bir mobing ve taciz şeklidir. Şu durumda, bu kişi toplum ve hukuk nezdinde cezasız kalırsa, biz kadınların siyaseti hakkıyla yapabilmesi daha da güçleşecektir. Siyasi görüşümü, kanaatlerimi paylaştım diye, bu kadar tehdit edilmeyi ve hakaret işitmeyi, hem aziz hemşehrilerimin, hem de hemcinsim kadınların ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Bu, siyasi bir mesele değil, bir insanlık ve ahlâk meselesidir; bu nedenle empati ve objektif bakış açısı şarttır.

Siyasetçi olmam, kimseye şahsıma hakaret edebilme, tehdit edebilme hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse, olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi, bozuk sicilini de aklayamaz. Ya da kendisi gibi düşünmediğim için beni itibarsızlaştırmaya çalışıp, tahkir ve taciz de edemez. Bu zat eleştirmemiş, hoşuna gitmeyen şeyler duyduğu için, tabiri caizse kusmuştur. Kimsenin de, kimseye bunu yapma hakkı yoktur. Bu ince çizgiyi de toplum vicdanı ve hukuk, korumakla mükelleftir.

Bu zâtın, şahsıma söylemlerine, üslubuna ve Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız dahil, bir çok siyasiye karşı tahkir siciline bakıldığında da anlaşılacağı üzere; kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini, milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup; siyaset yapıyorum zannetmektedir. Alacağı hiçbir ceza insanlık ve hukuk dışı fiilinin karşılığı olmasa da, adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildirir, saygılarımı sunarım.

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8
sanalbasin.com üyesidir