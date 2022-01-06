MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "KENDİSİNE ÇOK YAKIŞAN TÜM SÖZLERİNİ, KENDİSİNE İADE EDİYORUM"

AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından ağır iftiralara maruz kaldığını belirterek, "Çirkin bir mobing ve tacize maruz kalmaktayım" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya (Twitter) üzerinden Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz'a yazılı, sesli ve görsel bir şekilde ağır iftiralarda bulunmasının ardından Yılmaz yaptığı basın açıklaması ile Başarır'a cevap verdi.

Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz yaptığı basın açıklamasından şu ifadelere yer verdi;

Mersin’imizin 100’üncü kurtuluş yıl dönümü olmasından mütevellit 03 Ocak 2022 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde, siz değerli basın mensuplarının da katılımı ile, tarih bilgisi, ecdadımıza rahmet ve minnet ifadelerinin yanında, muhalefetin özellikle 04 Aralık ve 03 Ocak Mersin mitinglerine yönelik, siyasi düşünce ve kanaatlerimi de içerir bir basın açıklaması yaptım.

Bu basın açıklamasında, kendisine yönelik hiçbir tahrik ve tahkir ifadesi olmadığı gibi, hiçbir emekçi kardeşimize de bırakın terörist demeyi, kötü tek bir söz sarf etmediğim halde, CHP Mersin Mv Ali Mahir Başarır, basın açıklamamı yayınladığım sosyal medya (Twitter) kısa mesajımı aynı gün alıntılayarak, sosyal medyadan (Twitter), yazılı, sesli ve görsel bir şekilde ağır iftiralar ve hakaretler içeren, üstelik hedef gösteren bir paylaşım yapmıştır.

Bu paylaşımında:

…toplama…hadsiz, kendini bilmez…terbiyesiz…namert…Mersin’ de sokağa çıkamazsın…Sakın bir kez daha söylüyorum; Mersin'de bizlerin, belediyemizin, belediye başkanımız Vahap Seçer'in, Cumhuriyet Halk Partisinin adını ağzına alma…terörist gibi iğrenç bir üslupla, iğrenç ifadelere yer vermiştir. Bu iğrenç üslup ve ifadeler, zâtın ağzına ve kendisine yakışsa da, biz kendisini artık böyle tanısak da, temsil ettiği Mersin’ e ve makamına yakışmamıştır.

Görüleceği üzere; bu zâtın fiili, bir insan, bir milletvekili olarak, onur ve saygınlığıma yönelik olup, şahsımı yıpratmaya ve toplum içinde itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Bu açık saldırısını, yalan örneklerle, iftiralarla güçlendirmeye çalıştığı gibi; “Sakın bir kez daha söylüyorum” ifadesi ile parmak sallayıp, açık açık tehdit etmiş; “…Mersin’de sokağa çıkamazsın sen” ifadesiyle de millete hedef göstermiştir. Üstelik bu fiillerin tamamını sosyal medya üzerinden, on binlerce insana ulaştırarak, geniş kitlelere yayarak yapmıştır.

Hırsları aklının önüne geçmiş olan bu zat, daha önce de müteaddit defalar, şahsımı itibarsızlaştıracak ve hedef gösterecek şekilde, tv kanallarından ve sosyal medya üzerinden saldırılarda bulunmuştur. Biz edebimizden susarken, kendisi susturdum zannıyla, saldırılarını arttırarak devam ettirmiş, işi haddini aşacak şekilde, farklı bir boyuta getirmiştir.

İkimizin de Mersin Milletvekili olması sebebiyle, seçmen çevremiz ve çalışma alanlarımız ortak olduğu için, bilinçli olarak saldırmakta ve şahsımı yanlış yaptırmaya, siyasi tercihim ve aktif olmam sebebiyle yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Halbuki biz Mersin Milletvekilleri olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, enerjimizi birbirimizle uğraşarak harcamak yerine, Mersin için çalışmalıyız. Ancak bu zat, özellikle son iki yıldır, şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla, saygıyı ve güveni ortadan kaldırmış; olası işbirliğini kitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir. Bu konuda, Aziz

Mersin halkının, kendisini layık olduğu şekilde uyaracağına şüphem yoktur.

Diğer yandan, bu aynı zamanda çirkin bir mobing ve taciz şeklidir. Şu durumda, bu kişi toplum ve hukuk nezdinde cezasız kalırsa, biz kadınların siyaseti hakkıyla yapabilmesi daha da güçleşecektir. Siyasi görüşümü, kanaatlerimi paylaştım diye, bu kadar tehdit edilmeyi ve hakaret işitmeyi, hem aziz hemşehrilerimin, hem de hemcinsim kadınların ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Bu, siyasi bir mesele değil, bir insanlık ve ahlâk meselesidir; bu nedenle empati ve objektif bakış açısı şarttır.

Siyasetçi olmam, kimseye şahsıma hakaret edebilme, tehdit edebilme hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse, olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi, bozuk sicilini de aklayamaz. Ya da kendisi gibi düşünmediğim için beni itibarsızlaştırmaya çalışıp, tahkir ve taciz de edemez. Bu zat eleştirmemiş, hoşuna gitmeyen şeyler duyduğu için, tabiri caizse kusmuştur. Kimsenin de, kimseye bunu yapma hakkı yoktur. Bu ince çizgiyi de toplum vicdanı ve hukuk, korumakla mükelleftir.

Bu zâtın, şahsıma söylemlerine, üslubuna ve Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız dahil, bir çok siyasiye karşı tahkir siciline bakıldığında da anlaşılacağı üzere; kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini, milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup; siyaset yapıyorum zannetmektedir. Alacağı hiçbir ceza insanlık ve hukuk dışı fiilinin karşılığı olmasa da, adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildirir, saygılarımı sunarım.