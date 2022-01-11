MHP'Lİ KILAVUZ: "ŞEHİRDE DE OLSA, DAĞDA DA OLSA TERÖRİST TERÖRİSTTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Kravatlı da olsa, eli silahlı da olsa, şehirde de olsa, dağda da olsa terörist teröristtir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan Kılavuz, Şanlıurfa Akçakale hudut hattında PKK'lı kahpe teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan MHP Gülnar eski İlçe Başkanı Nebi Ulupınar'ın oğlu, Ertuğrul Ulupınar'ı ve şehit Murat Alyakut'u, Enes Koç'u andı.

"Kanlı Silahlar Arkasında Fotoğraf Çektirenleri Nefretle Lanetliyorum



Teröristlere destek olanları kınayan Kılavuz, " Teröriste "terörist" diyemeyenleri, teröristlerle yol yürüyenleri ve PKK'lı teröristlerle sarmaş dolaş kanlı silahlar arkasında fotoğraf çektirenleri şiddetle ve nefretle lanetliyorum. Kravatlı da olsa, eli silahlı da olsa, şehirde de olsa, dağda da olsa terörist teröristtir" dedi.

"Ailesinin Acısını Yürekten Paylaşıyorum"

Sokak ortasında eski nişanlısı tarafından katledilen Raziye Oskay'dan da bahseden Kılavuz, " Mersin'imizin Toroslar ilçesinde, eski nişanlısı tarafından canice katledilen Raziye Oskay kardeşimi rahmetle anıyor, ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Bu insanlıktan nasibini almamış caninin en ağır şekilde ceza almasını bekliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.