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MERSİN METROSUNUN TEMELİNİ KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ATTI

Mersinlilerin uzun yıllardır beklediği metronun temeli, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle atıldı.

POLİTİKA 03.01.2022, 18:04 04.01.2022, 09:23
MERSİN METROSUNUN TEMELİNİ KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ATTI

Mersinlilerin uzun yıllardır beklediği metronun temeli, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle atıldı. Mersin Metrosunun temelini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte attı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, “3 Ocak 2022, Mersin için yeni bir milat olacak” dediği ve ‘medeniyet projesi’ olarak nitelendirdiği Mersin Metrosunun temeli, Mersin için çok özel bir gün olan Kurtuluş Gününde atıldı. Metronun temel atma törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde atılan temelle kentte raylı sistemler dönemi de başladı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen temel atma töreni öncesinde Kılıçdaroğlu ve Akşener, Mersin’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, merkez Yenişehir ilçesindeki ‘Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanını da gezdi.

“Mersin, dünyada yıldızı parlayacak ender kentlerden biri”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 3 Ocak tarihinin, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Mersin’in, dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu dile getiren Seçer, "Huzur kenti, kardeşlik kenti, hoşgörü kenti, barış kenti. Biz hepimiz hangi renkten olursak olalım, hangi bölgeden gelmiş olursak olalım, burada tek yumruk, tek vücut, kardeşçesine yaşıyoruz. Mersin göçlerle kurulmuş bir kent. Yerli nüfusumuz 2 milyon. Ama 400 bin de geçici koruma altındaki sığınmacıları ağırlıyoruz. Belediyemizin kaynakları 2 milyon nüfusumuza göre geliyor. Ama biz bu gelen kaynakları hiçbir ayrım yapmadan 2 milyon 400 bin insanın hizmetine sunuyoruz. Ayrımcılık yapmadan, gayrımcılık yapmadan, biz insanı insan olduğu için seviyoruz. Mersin müstesna bir kent. Gelecekte sadece bölgede değil, ülkede değil, dünyada yıldızı parlayacak ender kentlerden bir tanesi. Bu kentin, bu güzel şehrin belediye başkanlığını yapmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum" dedi.

“Mersin’e raylı sistemler dönemi hayırlı olsun”

Bugün burada Akdeniz’in ilk yeraltı metrosunun temel atma töreni için toplandıklarını hatırlatan Seçer, 3 Ocak 2022’nin Mersin için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "35 kilometre raylı sistem. Alttan giden metromuz var. Şimdi temelini atacağız. Eski Mezitli Belediyesi önünde başlayacak, eski otogarda bitecek. 13,4 kilometre. İkincisi, Yenişehir fuar alanında başlayacak, 34. Cadde boyunca devam edecek. Orada üniversite hastanesine, üniversiteye ve GMK Bulvarına ring yapacak 11 kilometrelik travmay yaptık. Üçüncüsü, eski otolardan başlayıp birinci etabın doğu noktasında son bulacak istasyonda, şehir hastanesi ve yeni otogara kadar gidecek. Mersin’e raylı sistemler dönemi hayırlı olsun. Bugün temelini atacağımız metro 3,5 yılda bitecek. Direk ya da dolaylı 4 bin kişi faydalanacak. Bizim metroya ödeyeceğimiz paranın üçte ikisi Mersin’de kalacak. Orada çalışanların cebine gidecek, yani Mersin ticareti canlanacak. 11 istasyon olacak. Bizim merkezdeki otopark derdimiz de ortadan kalkacak" diye konuştu.

"Mersin, bir medeniyet projesi gerçekleştiriyor"

Metronun sadece konforlu bir toplu taşıma aracı olmadığını, ayrıca 11 istasyonun 7’sinde toplamda bin 400 araçlık otopark alanı bulunduğunu kaydeden Seçer, "Bisiklet park yerleri, sosyal alanlar, alışveriş merkezleri var. Mersin sadece kazanacağı metroyla süratli, ucuz, konforlu, güvenli bir toplu taşıma aracına kavuşmuyor, bir medeniyet projesi gerçekleştiriyor. Bir demokrasi projesi, barış projesi. Metroyu kullanan, her vatandaşımın kimliği, sosyoekonomik durumu, zengindir, fakirdir ayrımı olmadan herkes metroda seyahat edecek. Neden? Metro rahat, metro konforludur. Akdeniz ilçesinde oturan bir kardeşim Yenişehir’e, Mezitli’ye, Toroslar’a rahatça gidebilecek. Bütün ilçeleri birbirine bağlayacak. Merkezi bitirelim, Tarsus’a da Silifke’ye de bütün ilçe raylı sistemler projemizi bir bir hayata geçireceğiz, endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.

“100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin”

İYİ Parti lideri Akşener de törende yaptığı konuşmada, demokrasinin şehri, hoşgörü, barış gibi güzel kavramları içinde barından ve en önemlisi saygının şehri Mersin’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Akşener, “Bugün 3 Ocak 2022 ve tam bundan 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin. Sizlerle beraber olmak aranızda bulunmak ve böyle bir kalabalıkla kadınlı, erkekli, gençli, yaş almış insanların bulunduğu böyle bir kalabalığın karşısında olmak ve genel başkanımız Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle beraber olmak inanılmaz bir heyecan, büyük bir onur” diye konuştu.

Bugün Mersin’de metronun temeli atmak üzere güzel bir konuyla bir arada olduklarını vurgulayan Akşener, Başkan Seçer’e teşekkür etti. 24 aydır il il, ilçe ilçe gezdiğini belirten Akşener, Türkiye’nin ve vatandaşın ağladığını iddia ederek, “Biz sadece Allah’ın izniyle iktidara geleceğiz. 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak. Biz yanlışları yapmayacağız ve kul hakkı yemeyeceğiz. Bugün buruda bu açılış için Mersinlinin teveccühü var. Mersinli diyor ki, ‘Erken seçim değil, derhal seçimi getir ve sandığa teslim ol diyor. Mersinli burada ve bir mesaj veriyor. Bu düzeni helal oylarınızla, sandıkta demokrasiyle attaya göndermek için derhal seçim, hemen seçim diyorum ” ifadelerini kullandı.

"Süleyman Şah Türbesi’ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Mersin’in kurtuluşunun 100. yıldönümünde metronun da temelinin atıldığını ifade ederek, "Dolayısıyla bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük hizmetlerden birinin temelini atıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; ‘Sakın ola ki hiçbir ayrım yapmayın. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız yoksul mahallelilerden, fakir mahallelerden başlayacaksınız. Kentte yaşayanların her birisi huzur içinde yaşayacak. Ve bulunduğunuz belediyeden hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü vereceksiniz’ ve belediye başkanlarımız böyle çalışıyorlar. Evet, 100 yıl önce bayrağımız göklere çekildi. Yüz yıl önce bu ülke yani Türkiye önemli başarılara Kurtuluş Savaşı ile imza attı. Siz de burada büyük bir imza attınız, bayrağımızı göndere çektiniz. Millet İttifakı olarak inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi’ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere dikeceğiz" diye konuştu.

"5 yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2,5 milyon azalacak"

Konuşmasını emeklinin, işsizin, gençlerin, toplumun her kesiminin derdini bildiğini söyleyerek sürdüren Kılıçdaroğlu, "O nedenle cümleme başlarken sakın umutsuzluğa kapılmayın dedim. Bu ülke zengin bir ülke. Bu ülke güçlü bir ülke. Bu ülkede taşın suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Size sözüm söz; Millet İttifakı olarak Samandağ’dan başlayıp Mersin’e kadar bütün bu havzayı Akdeniz’in en görkemli havzası haline getireceğiz. Ve yine göreceksiniz 5 yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Beş yıl içinde Adana’dan, Mersin’den, Hatay’dan başlayarak bu bölge Akdeniz’in en görkemli bölgesi haline gelecek. Yine göreceksiniz 5 yıl içinde bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Göreceksiniz bu bölge hem Afrika’nın hem Avrupa’nın hem Kafkaslar’ın en güçlü merkezi haline gelecek. Göreceksiniz bu bölgede bacalar tütecek. Göreceksiniz bu bölgede yaşayanların huzuru yerinde olacak ve herkes huzur içinde yaşayacak, işi olacak, aşı olacak" şeklinde konuştu.

İktidarlarında köprüleri, otobanları kamulaştıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Ve gençler sizlere de bir sözüm var. İlk kez sandığa gidecek olan gençlere bir sözüm var. Umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Önünüze sandık gelecek. Büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum; sandığa gideceksiniz, demokrasinin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle gençler biliyorum siyasete biraz mesafelisiniz ama sandığa gitmeyi sakın unutmayın. Sandık gelecek mi? O soru da soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek, yarın olmazsa öbür gün gelecek."

"Sadece iç politikada değil, dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek"

Sözlerini, "Hiç endişelenmeyin; hakkı, hukuku ve adaleti beraber getireceğiz, birlikte getireceğiz, beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız" diye sürdüren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz, ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Yediden yetmişe ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Bir hedefimiz daha var. Onu da ifade edeyim; siyasetçi, millete hesap verdiği zaman güven ilişkisi pekişmiş olur. Biz harcayacağımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Hiç meraklanmayın, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde yaşasınlar, huzur içinde yaşasınlar. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık, gezebilirler. Hiçbir sorun yok. Onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa Kemal’in söylediği ’Yurtta barış, dünyada barış’ın üzerine inşa edeceğiz. Suriye ile de barışacağız, Mısır ile de barışacağız. Bütün komşularımızla barışacağız. Sadece iç politikada değil, dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek."

Konuşmaların ardından, Kılıçdaroğlu, Akşener, Seçer ve protokol üyeleri, 3 etaptan oluşan Raylı Sistemler Projesinin ilk etabı olan batıda Mezitli Belediyesi eski hizmet binası ile doğuda eski otogar arasını kapsayan toplam 13,4 kilometrelik yeraltı metro inşaatının temeli birlikte attı.

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