Son Dakika

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2022 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi, belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilirken, Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Biz hayali bütçeler yapmıyoruz" dedi.

POLİTİKA 01.12.2021, 09:39 01.12.2021, 10:06
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2022 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi, belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilirken, Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Biz hayali bütçeler yapmıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı üçüncü birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, bütçe ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, meclisten destek beklediklerini, sorunları ve eksiklikleri anlattıklarını ifade etti. Kendilerinden büyük beklentiler olduğunu dile getiren Seçer, “Bakın belediyemiz bir bütçe yapıyor. Bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 100. Ne dediysek yapmışız. Gelen parayı son kuruşuna kadar değerlendirmişiz. Aldığımız akaryakıtın kırımları belli, öncekinin belli, aldığımız CNG’li otobüslerin alım fiyatı belli. Yeni aldığımız 67 adet 9 metrelik otobüslerinin alım fiyatı belli. 152 milyon liraya bir otobüs aldı bu belediye, 48 ay vadeli ödüyor. Şu anda limon otobüsler kullanımda olan. İnanın yeni 100 tane alacağız, bakalım 300 milyonumuz mu gidecek, 350 milyonumuz mu gidecek, 31 Aralık’ta ihalesi var hep beraber göreceğiz. 15 Kasım’da da ön yeterliliğini yaptık” diye konuştu.

2019, 2020 ve 2021 ekim ayı sonu itibariyle yapılan yatırımlar hakkında detaylar paylaşan Seçer, sırasıyla, “350 milyon, 402 milyon, 1 Kasım itibarıyla 907 milyon ve yeni öngördüğümüz yatırım miktarı 1 milyar 558 milyon lira” ifadelerini kullandı. 2019’da yatırımların bütçeye oranı yüzde 17 iken, bu oranın 2020’de yüzde 22, 1 Kasım 2021 itibariyle yüzde 31’e yükseldiğini, 2022’de öngördükleri oranın ise yüzde 41 olduğunu kaydeden Seçer, “Bizim söylemek istediğimiz bu. Her kuruş değerleniyor. Bundan emin olun” şeklinde konuştu.

“Biz öz gelirleri en düşük belediyeler arasındayız”

Büyükşehir Belediyeleri arasında öz gelirleri en düşük belediyelerden biri olduklarını açıklayan Başkan Seçer, “Son 10’dayız. 2019 yılı Nisan ayında bu kent beni belediye başkanı seçti. Ardından 1 yıl sonra pandemi, ardından bu yıl biraz nefes alır gibi olduk. Yatırım oranlarını size aktarıyorum. Öz gelirlerimizi her geçen gün artırıyoruz, düzenlemeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz bu kente huzur getirdik”

Belediye yönetimine yöneltilen soruları ve eleştirileri cevaplayan Başkan Seçer, mecliste genel politika yapılmaması gerektiğini anımsatarak, “Bizim bu kente huzur getirdiğimizi söyleyebilirim. Buraya herkes Türkiye’nin her tarafından yatırım yapmak için geliyor ve benim belediyeme herhangi bir sorunu, sıkıntısı için misafir olmak isteyen, ziyaret etmek isteyen her iş adamı da gelebiliyor. Bizim öyle ihya edecek, avanta verecek ya da ona imkan sağlayacak bir müteahhit grubumuz ya da iş adamı grubumuz yok. Benim öyle bir çalışmam yok” dedi.

“Biz hayali bütçeler yapmıyoruz”

İlk 10 ayda merkezi idare vergi gelirleri toplamının 1 milyar 708 milyon lira olduğunu belirten Başkan Seçer, şunları söyledi: “Biz zaten gerçekçi bütçe yapıyoruz. Bizde gerçekten mali disiplin var. Takdire şayan bir mali disiplin var. Biz gelir bütçesi yapmışız. 2019’da gerçekleşme oranı yüzde 75.59. 2020 yılında bu oran yüzde 91.83’e çıkıyor. Şu anda ilk 10 ay itibariyle de yüzde 88.96. Biz hayali bütçeler yapmıyoruz. Artışları da öngörüyoruz ve doğru öngörüyoruz. Yılsonuna kadar. Yani şu anda yaptığımız gelir bütçemiz gerçekçi bütçe. Denk bütçe yapmışız. 3 milyar 660 milyon lira. Finansmanla dengelemişiz. Ama ondan önce demişiz ki, bizim toplamda gerçekleşecek gelirimiz 3 milyar 220 milyon lira. Emin olabilirsiniz. Buna yakın bir gerçekleşme oranıyla yılı kapatacağız. Çok olağanüstü bu saatten sonra gelişmeler olmazsa.”

Metro projesinin finansmanı hakkında gelen eleştirileri de değerlendiren Başkan Seçer, “Metro konusunda daha önce de bilgilendirdim. 1. etap 13.4 kilometre. Mezitli-Gar arası yer altından gerçekleşecek olan bir imalat, bir proje. 3 miyar 300 milyon lira civarında bir ihale bedelimiz var. O zamanki döviz kuruna baktığınız zaman yaptığımız ihalenin bedeli aşağı yukarı 330 milyon Avro civarındaydı. Şu anda o rakam 250 milyon Avroların da aşağısına düştü. Avro bazında bakacak olursanız" diye konuştu.

İhaleyi gerçekleştirdiklerini, 900 milyon lira da borçlanma yetkisi aldıklarını hatırlatan Seçer, “Strateji Daire Başkanlığında ön incelemesi tamamlandı. Bize gelen bilgiler, daire başkanının önünde imzada. Sonra Hazine Bakanlığına gidecek, orada imzalanırsa biz bu finansmanı sağlayacağız. Biz bu finansmanı sağlarken ihale şartnamesinde yüklenici firmaya ‘kredi de temin edebilirsin’ dedik. Ancak temin ettiğin kredinin maliyeti bizim için cazip olursa bu bizim için geçerlidir. Yoksa biz tek taraflı olarak kabul etme ya da reddetme hakkına sahibiz. Biz daha uygun bir kredi bulabiliyorsak onu kullanırız. Onları da seferber ediyoruz ki, ne kadar çok arayış içerisinde olunursa daha ucuz finansa erişim olur ve daha çabuk olur” dedi.

banner290
Yorumlar (0)
20
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
İmsak 06:04
Güneş 07:28
Öğle 12:35
İkindi 15:11
Akşam 17:33
Yatsı 18:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
sanalbasin.com üyesidir