KILIÇDAROĞLU’NDAN NAKLİYECİLERE: “BEN SİZİN DERTLERİNİZE TALİBİM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin çözülmesi gereken birçok sorunu olduğunu belirterek, “Ben sizin oyunuza talip değilim. Ben sizin dertlerinize, sorunlarınıza talibim” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Nakliyeciler Buluşması’ çerçevesinde Mersin’e gelerek, nakliyeciler, kamyon ve tır şoförleriyle buluştu. Nakliyeciler Sitesi arkasındaki Mersin Büyükşehir Belediyesi Tır Garajında gerçekleşen buluşmaya, CHP Mersin milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’li ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

“Mersin, en önemli merkez haline gelecek”

Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kendisinden önceki konuşmalarda ranttan söz edildiğini belirterek, rantı kentte yaşayanların hak ettiklerini ve onlara vereceklerini söyledi. Mersin’in sektör açısından çok önemli bir kent olduğunu, bundan dolayı da bu toplantıyı Mersin’de gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Mersin, sadece bu bölgenin, sadece Türkiye’nin, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın çok önemli bir merkezi haline gelecek. Allah nasip eder iktidar olursak görecekseniz; en önemli merkez haline en geç 8-9 yıl içinde gelecek. Böylece bu bölge, sadece Türkiye’ye, Akdeniz ülkelerine hizmet veren değil, özellikle Avrupa ve Amerika’ya en büyük hizmeti götürecek bölge olacak. Bizim ‘Merkez Türkiye’ projesinin ana unsuru bu. Burada sadece nakliye olmayacak. Biz aynı zamanda Hakkari’deki çinko madenini, bu bölgede kuracağımız maden rafinerisinde işleyeceğiz. Madeni dışarıya çok ucuz bedelle ihraç ediyoruz, burada işlediğimiz zaman en az 50-100 kat fazlasıyla ihraç edeceğiz. Herkes kazanacak. Bölgeyi düşündüğünüzden daha fazla büyüteceğiz; burası İstanbul’dan sonra en büyük kent olacak. Herkes kazanacak ve çok kısa süre içinde kişi başına gelir 20-25 bin dolar olacak” dedi.

Mersin’de aynı zamanda otomobil fabrikaları kuracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Çünkü en rahat buradan ihracatlarını yapacaklar. Bu nimetin bugüne kadar kullanılmamasını düşünmek bile beni ürkütüyor. Neden kullanılmadı? Neden bu imkan sağlanmadı? Bunların sağlanması lazım” diye konuştu.

“Sizin ekonomiye katkınız en az 25 milyar dolar. Bunu 50-100 milyar dolara çıkarmak mümkün”

Türkiye’de 670 binin üzerinde nakliyeci olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, nakliyecilere “Sizin sahibiniz kim? Siz sahipsiz misiniz” diye sordu. Nakliyecilerin dertlerini anlatmak için bakanların peşinde koştuklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “670 bin kişilik bir kitle olacak; bu kitle alın teri dökecek, direksiyon başında gerekirse 24 saat çalışacak ama sahibiniz yok. Derdinizi anlatacak yer yok. Sizin ekonomiye katkınız en az 25 milyar dolar. Belki siz farkında değilsiniz ama biz bunların hepsini görüyoruz. 25 milyar dolarlık bir katkı yapıyorsanız, bu katkıyı kısa sürede 50-100 milyar dolara çıkarmak mümkün. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, Asya ile Avrupa arasında köprüyüz. Nakliye sektörü açısından gerçekten olağanüstü bir coğrafyadayız. Bu coğrafyanın hakkını vermiyoruz Kendinizi niye sahipsiz hissedeceksiniz. Biz geldik toplantıyı burada yaptık” ifadelerini kullandı.

“Avrupa ile rekabetin sağlanması lazım”

Nakliyecilerin bir çatı örgütüne ihtiyaçları olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “O zaman sesiniz çok daha gür çıkar. O zaman her siyasetçi gelir sizi dinlemek zorunda kalır. Bu çatı örgütünü sağlayın. Öte yandan, bu sektörün Avrupa’daki sektörle rekabet etmesi lazım, rekabet zincirinin oluşturulması lazım. Avrupa’daki taşımacılık yapan insanlara her türlü imkan sağlanıyor ama biz size sağlayamıyoruz. Sağlayamadığımız içindir ki, sorun çıkıyor; rekabet etmekte zorlanıyorsunuz. Bu rekabetin sağlanması lazım. Bunlardan birisi hurda desteği. Size hurda desteği verilmesi lazım. Yine bir sürü para ödüyorsunuz K1 belgesi alıyorsunuz. Yolcu taşımacılığında bunu devredebiliyorsunuz ama tıra gelince satamıyorsunuz. Bu engelin de kalkması lazım. Taksi plakası gibi kamyon ve tır plakasının da değerli olması lazım” şeklinde konuştu.

“Bu mesleğe itibar kazandırmamız lazım”

Bazı nakliyecilerin devletten KDV alacakları olduğunu ve bunu alamadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bunu almanız lazım. Zamanında ödemiyorlarsa devletin faiz ödemesi lazım. Bu mesleğe itibar kazandırmamız lazım. Bu mesleğin cazip hale getirilmesi lazım. Bakın İngiltere’de sorun yaşanıyor, şoför bulamıyorlar. Yakında bunu siz de yaşayacaksınız. İyi yetişmiş bir şoföre herkesin ihtiyacı var. Acaba var olan iktidar bunun geleceğini düşünüyor mu? Bunun bir okulu olacak mı? Üniversitelerde böyle birimler olacak mı? Bunun yapılması lazım. Üniversiteden mezun olacak, stajı olacak, nitelikli eleman olacak. Bunun yapılması lazım” dedi.

Avrupa Birliği ile motor emisyon standartlarına uyulmadığı gerekçesiyle sorun yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte bu sorunun giderek büyüyeceğini belirterek, hükümetin buna uygun araçlar imal etmesi, imal edilmesi teşvik vermesi gerektiğini savundu.

Bazı köprü ve otoyollardan yüksek geçiş ücretleri alındığını kaydeden Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bunların tamamını kamulaştıracaklarını da söyledi. Nakliyecilere mazot desteği verilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de kilometre başına asgari fiyat tarifesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, rekabet açısından KOSGEB desteklerinin nakliye sektörüne de sağlanması gerektiğini söyledi.

Dış politikada da sorunlar yaşandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Suriye ve Mısır ile hemen barışacaklarını vurguladı. Suriye’den Mısır’a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Dış politikada kavgayı değil, barışı önceleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, burada karşılaştığınız sorunları da biliyorum. Sarp Sınır Kapısında günlerce bekleyen tır şoförlerini biliyorum. Azerbaycan’ın bizden aldığı ekstra paraları biliyorum. Sizi zorla Ro-Ro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini biliyorum. 2 bin-2 bin 500 dolar ekstra para aldıklarını biliyorum. Yabancı tırlardan alınmayan paraların Türk tırlarından alındığını biliyorum. Hükümet buna neden müdahale etmiyor? İki devlet bir milletsek, bizim tırlara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız? Bunun çözülmesi lazım” dedi.

Bütün bu sorunların çözülmesi için nakliyecilerin oylarının rengini değiştirmesi gerektiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, “Ben sizin oyunuza talip değilim, altını çiziyorum. Ben sizin dertlerinize, sorunlarınıza talibim” ifadelerini kullandı.