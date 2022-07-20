KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NIN 48. YILDÖNÜMÜ MERSİN’DE TÖRENLE KUTLANDI

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’incı yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı, Mersin’de düzenlenen törenle kutlandı. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Kıbrıs Türk tarafının 54 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 54 yıl daha tahammül etmesi mümkün değildir" dedi.

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından tören düzenlendi. Törene il protokolü ile gaziler katılırken, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubelerinin temsilcileri tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

"Bizler ailelerimizin ve dökülen kanlarımızı unutmadık, unutturmayacağız"

Törende konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın ’Ne mutlu Türküm’ diyen herkes için mutlu bir gün ve bayram olduğunu söyledi. "Bizler ailelerimizin ve dökülen kanlarımızı unutmadık, unutturmayacağız" diyen Mendeli, "Rumlar 1974 yılında Enosis’i gerçekleştirmek amacıyla harekete geçtiklerinde, karşılarında anavatanımız ile onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nü bulacaklarını hesaba katmamışlardı. 20 Temmuz sabahı, harekata katılan askerlerimiz, şehitlik ve gazilik mertebesine erişirken Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş, Yunanistan’daki cunta yönetimine son verilmiş, adada, barış, huzur ve güven ortamı sağlanmıştır" diye konuştu.

"Kıbrıs Türk tarafının 54 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 54 yıl daha tahammül etmesi mümkün değildir"

Zulüm ve baskı ne kadar büyük olursa olsun inandıkları yoldan asla dönmeyeceklerini tüm dünyaya kanıtladıklarını vurgulayan Mendeli, "Kıbrıs Türk halkı, 1968’den beri çözüm yolunda üzerine düşeni iyi niyetle yapmış olmasına rağmen, federasyon temelinde sürdürülen müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kıbrıs Türk tarafının 54 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 54 yıl daha tahammül etmesi mümkün değildir. Rum-Yunan ikilisinin, papazlara ağır silah eğitimleri verme çabaları, terör örgütlerine ofis açmaları, gayrı askeri statüdeki adaları silahlandırmaya çalışmaları, samimiyetsizliklerini ve hala daha tarihten ders almadıklarını göstermektedir. Tüm bunlar beyhude çabalardır. Ortada bir gerçek vardır. O da Kıbrıs’ta diniyle, diliyle, kültürüyle farklı, eşitlik temelinde, işbirliği öngören koşullarda gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdemli Belediyesi Mehteran Takımı ile Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle tören sona erdi.