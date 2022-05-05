"KAFALAR DEĞİŞİNCE, ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meral Seçer ile birlikte Ramazan Bayramı’nda Mersinlilerle buluşup bayramlarını kutlamaya devam etti. Bayramın son gününde Akdeniz’in Kürkçü, Yanpar ve Yukarıburhan Mahallelerini gezen Başkan Seçer, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, gittiği her mahallede çiçeklerle karşılandı. Çocuklara verilen oyuncak ve şekerlerle neşenin artığı ziyaretlerde Başkan Seçer, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Hizmette eşit ve adil bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Başkan Seçer, “Biz herkesi kucaklıyoruz, Mersin'i seviyoruz” dedi.

Başkan Seçer, hizmetlerde ayrımcılık yapmadıklarını, kendilerine oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlara eşit hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Bizim varlık nedenimiz hizmet etmek. Bu kentte huzur var. Bu kentte hizmetlerde ayrımcılık yok. Sen bizim partiye oy verdin, sen vermedin. Sen falanca bölgedensin, filanca etnik yapıdansın. Bizde böyle bir anlayış olmaz. Biz herkesi kucaklıyoruz, biz Mersin'i seviyoruz” diye konuştu.

“İsraf etmeyen bir yönetim, elindeki imkânlarla pekâlâ çok güzel hizmetler yapar”

Görevde bulunduğu sürede borç yapmadığını söyleyen Başkan Seçer, göreve geldiklerinde devraldıkları 400 milyon dolarlık borcu da 107 milyon dolara düşürdüklerini belirtti. Mersin’de hayata geçirdikleri ve tüm ilçelerde adil bir şekilde vatandaşlara sundukları hizmetleri de anlatan Seçer, Dosthane, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, kadın ve aile hizmetleri, gıda kolisi destekleri, evde sağlık ve bakım hizmetleri, fide-fidan destekleri hakkında bilgi verdi.

Sarı Limonlar hakkında da konuşan Başkan Seçer, Eylül ayına kadar aldıkları toplam 272 otobüsün teslimatının biteceğini anımsatarak, 2029’a kadar da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs ihtiyacının kalmayacağını vurguladı. Seçer, “Demek ki iyi, israf etmeyen, haram karıştırmayan bir yönetim, elindeki imkânlarla pekâlâ çok güzel hizmetler yapar” dedi.

Hayata geçirdikleri sosyal projeleri de tek tek anlatarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilikte Türkiye markası olduğunu belirten Seçer, “Kafalar değişince çok şey değişti. İsraf yok, hesap adamıyız. Eski dönem borcu ödeniyor, yeni yatırımlar yapılıyor. Mersin her geçen gün daha da iyi olacak” diye konuştu.