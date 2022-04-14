HÜDA PAR'DAN ANADOLU AJANSINA ZİYARET
HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahir Uysal,İl Başkan Yardımcısı İzzet Erdem ve İl Gençlik Kolları Başkanı Habib Armağan basın ve kurum ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı Mersin temsilcisi Sezgin Pancar'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı Mersin temsilcisi Sezgin Pancar kendilerini karşılayarak kurumun yerel ve ulusal çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajnası’nın Türkiye’nin en kapsamlı kurumlarından olduğunu belirten Uysal “Ajans, Türkiye'de medya tarihinin en stratejik kurumlarından olmakla beraber, dünya ajanslarına,ülkemiz medyasına ve vatandaşlara kaliteli hizmet verilmesi konusunda da iyi bir noktada bulunmaktadır. Doğru haber alma, doğruları ve gerçekleri bilme, doğru bilgilenme hakkı temel insan haklarının gereğidir.Güçlü ve ilkeli bir medya hedeflenmelidir. Medyada tekelleşme önlenmeli, güçlü, yansız ve ilkeli bir medya ortamının oluşması için tüm yetkililer üzerine düşeni yapmalı,evrensel boyutta kabul gören kriterler eşliğinde, dünyaya açık ve objektif yapıda eksiksiz olarak oluşturulması hedeflenmelidir” diyerek misafirperverliklerinden dolayı Sezgin Pancar'a teşekkürlerini iletti.
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