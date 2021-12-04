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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: "BEN TÜİK'E SİZİN HAKKINIZI KORUMAK İÇİN GİTTİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, dünkü TÜİK ziyareti sırasında yaşananları hatırlatarak, "TÜİK'in rakamları üzerinden emeklinin aylığını, asgari ücretlinin aylığını, memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalıyorlar. Şunu herkesin bilmesini isterim; ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim" dedi.

POLİTİKA 04.12.2021, 14:39
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: "BEN TÜİK'E SİZİN HAKKINIZI KORUMAK İÇİN GİTTİM"
Kılıçdaroğlu, partisinin 'Milletin Sesi' mitingleri kapsamında Mersin Mitingine katıldı. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki mitingte, Kılıçdaroğlu'ndan önce çitfçi kadınlar, atama bekleyen gençler ve bir esnafın konuşmaları yer aldı. Ardından alanda toplanan kalabalığa hitap eden Kılçdaroğlu, "Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim bizim kitabımızda umutsuzluk yok" diye konuştu. Az önceki konuşmaları içi dağlanarak izlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "21. Yüzyılın Türkiye'si bunu hak ediyor mu? 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa, bu ayıp kime ait? Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağız. Bundan emin olmanızı istiyorum, umutsuzluğa yer yok bütün sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı demokrasi kuralları içerisinde göndereceklerini savunan Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye inanıyoruz. O nedenle diyoruz, geliyor gelmekte olan ama birileri de gidecek ve göndereceğiz onları. Türkiye'nin yaşadığı sorunları biliyorum. Ben biliyorum, sizlerde biliyorsunuz. Yaşayanlar da az önce konuştu. Milletin sesi dedik, milletin sesinden birileri konuşsun dedik. Belki birileri duyar dedik ama onlar duymazlar, çünkü sağırlar ama onlar görmezler, çünkü başka şeyleri görüyorlar. Biz bütün gerçekleri halkımıza anlatmak zorundayız ve gerçeklerden yola çıkarak Türkiye'nin sorunlarını çözmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim"

Konuşmasında dünkü TÜİK ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti; "Dün Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gittim. Enflasyon oranlarını açıkladılar. Aylık 3.51, yıllık yüzde 21.31. Ya Allah aşkına şu noktaya geldim; ya bunlar devletin memuru mu, sarayın memuru mu? Ya arkadaşlar sizin evinizde eşiniz, çoluk çocuğunuz gidip alış veriş yapmıyor mu? Günlük harcamaları kontrol etmiyor mu? Elektrik faturasına, su faturasına, doğal gaz faturasına bakmıyor mu? Deterjan alırken, ekmek alırken, domates alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş 'indireceksiniz'. Neden gittim? TÜİK'in rakamları üzerinden emeklinin aylığını, asgari ücretlinin aylığını, memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalıyorlar. Bir de akademisyenler var, yani üniversiteden hocalarımız var, bu işin uzmanları var. Onlar da oturup hesap yaptılar. TÜİK yüzde 3 belirliyor, onlar yüzde 9 belirliyor. Farka bakın Allah aşkına. Yıllık enflasyon yüzde 21, hocalar diyor ki, yüzde 58. Hangisi doğru? Hocalar, aklı başında olanlar doğru rakamları söylüyorlar. Şunu herkesin bilmesini isterim; ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım, 'siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz?' diye. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki, o duvar bizi esir alacak. Mersinlilerin huzurunda ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız vız gelir bize."

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