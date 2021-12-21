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BOZDOĞAN: "TIKIR TIKIR ÇALIŞIYORUZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizler her zaman halka sığındık, yaptığımız hizmetlerde tüm ekip arkadaşlarım dâhil yapılan her hizmetin sonucunda halka sığındık" dedi.

POLİTİKA 21.12.2021, 17:31 22.12.2021, 09:18
BOZDOĞAN: "TIKIR TIKIR ÇALIŞIYORUZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizler her zaman halka sığındık, yaptığımız hizmetlerde tüm ekip arkadaşlarım dâhil yapılan her hizmetin sonucunda halka sığındık" dedi.

Tarsus Belediyesi 2021 Yılı Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. 2021 yılının son meclis toplantısında 7 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı. Mecliste Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü sebebiyle gerçekleştirecekleri etkinlikleri kamuoyu ile paylaştı.

Pandemi süreci ve son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunların ardından meclise sunulan evsel katı atık ücretlerinin 2022 yılında alınmamasına yönelik teklif, oy birliği ile kabul edildi.

27 Aralık’ta 27 açılış yapılacak

Yılın son meclisinde konuşma yapan Bozdoğan, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü sebebiyle 27 Aralık tarihinde 27 açılış gerçekleştireceklerinin bilgisini verdi. Bozdoğan, ççılış kapsamında 8 koruluk, 7 park, 5 halk market, 4 tarımsal üretim uygulama alanı, 1 showroom, 2 halk manav açılışı gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Bizler her zaman halka sığındık"

Meclis bitiminde dilek ve temenniler bölümünde konuşan Bozdoğan, "Bizler bazen suyu susuzluktan öğreniyoruz. Bir araya gelip bunu çözebilmek için kimi zaman eğitici kimi zaman yönetici oluyoruz, ardından bütünleşiyoruz, öncülük ediyor destek sağlayıp aktararak paylaşıyoruz. Yani hem öğreniyor hem öğretiyoruz. Ama öğrenirken de öğretirken de bunu büyük bir yalınlıkla yapıyoruz. Takdiri verecek olan kamuoyu diyoruz. Bizler her zaman halka sığındık, yaptığımız hizmetlerde tüm ekip arkadaşlarım dâhil yapılan her hizmetin sonucunda halka sığındık. Hz. Mevlana’nın dediği gibi, bazen ne anlatırsak anlatalım, insanlar sözlerinizi anlayabilecekleri miktarda, istedikleri ölçüde ve kendi ihtiyaçlarının karşılığı kadar anlayacaklardır. O yüzden bizlerin insanların hassasiyetlerine karşı çok büyük bir bağlılığımız ve saygımız var" diye konuştu.

Sıkıntılı dönemlerde yatırımlarının hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini belirten Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi ayakları yere sağlam basan bir belediyedir. Bugün gurur duyduğum bir meclise sahibim. Bu kentte olmak bir gururdur ama bu kentte yaşamakta apayrı bir ayrıcalıktır. Biz durum her ne olursa olsun, krizleri mutlaka fırsata çevirerek başaracağız. Bugün alınan kararların Tarsus’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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