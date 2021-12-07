Son Dakika

BAŞKAN SEÇER, MERSİN KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyinin Olağan Genel Kurulunda, kentle ilgili birçok konuda STK’lar, meslek odaları, sendikalar ve üniversitelerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Karanlıkta bana el feneri görevi yapan bu insanlardır” dedi.

POLİTİKA 07.12.2021, 15:36 07.12.2021, 16:40
BAŞKAN SEÇER, MERSİN KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyinin Olağan Genel Kurulunda, kentle ilgili birçok konuda STK’lar, meslek odaları, sendikalar ve üniversitelerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Karanlıkta bana el feneri görevi yapan bu insanlardır” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Kent Konseyinin Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirdiği olağan genel kuruluna katıldı. Mersin Kent Konseyi Başkanlığına Ayferi Tuğcu seçildi.

“Bu kentte yaşayan herkesin bu kent üzerinde söyleyecek sözü vardır”

Başkan Seçer, eski başkan Faik Burakgazi’ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında gönüllülük vurgusu yaptı. Kentte ikamet eden herkesin kentin sorunlarına duyarlı olması gerektiğini belirten Seçer, “Bu kentte yaşayan herkes hemşehrimizdir ve herkesin bu kent üzerinde hakkı vardır, söyleyecek sözü vardır ve bunu da uygun koşullarda, şartlarda söyleme gerekliliği vardır. Belki bir zorunluluk değildir ama duyarlı bir yurttaş, duyarlı bir hemşehri bunu yapmakla mükelleftir. Bu bir gönüllülüktür” diye konuştu.

“Karanlıkta bana el feneri görevi yapan bu insanlardır”

Kent Konseyi yönetimiyle pandemi sürecindeki olumsuz koşullarda çalışma imkanı bulduğunu dile getiren Seçer, “Biz kente dair sorunların biriktiği her dönemde STK’larla, meslek odalarıyla hep bir arada fikir alışverişinde bulunma imkanları oluşturduk. Kent gerildiği zaman, mecliste yoğun tartışmalar olduğu dönem ya da pandeminin toplumsal hayatı zorladığı dönemlerde benim başvurduğum danışmanlar, bu kentte öne çıkan, söyleyecek sözü olan, birikimi olan insanlardır. Bunlar; TMMOB’a bağlı odalardır, üniversitelerdir ya da ekonomik meslek odalarıdır, sivil toplum örgütleridir ya da sağlık alanında çalışan STK’lardır, çalışma hayatında faaliyet gösteren sendikalardır. Karanlıkta bana el feneri görevi yapan bu insanlardır” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel işler yapacağız”

Mersin’in daha da geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda birliktelik vurgusu yapan Seçer, “Bundan sonraki süreçte de hep beraber yine Mersinimize katkı için gayret sarf edeceğiz. Çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Umut etmiyorum, dilemiyorum. Bu bizim elimizde. Aklımız var, fikrimiz var, birikimimiz var. Çok güzel işler yapacağız. Mersin’de hep güzeli konuşalım, olumlu bakalım. Mersin bunu hak ediyor. Mersin’in algısı çok iyi olmalı. Mersin’in olgusu algı olarak yansımalı” şeklinde konuştu.

“Mersin tanıtılmalı”

Mersin’in güzellikleri ile tanıtılması gerektiğini kaydeden Seçer, “Siz Toroslar’ın eteklerinde endemik bir bitkisiniz, başka bir örneğiniz yok dünyada ama sizi kimse bilmiyor. Mersin tanıtılmalı. Buna ihtiyacı var. Mersin anlatılmalı, Mersin her yerde konuşulmalı” dedi.

Yarın İstanbul’da iki toplantıya katılacağını ifade eden Seçer, “Mersin dışında yaşayan birçok insanla yarın görüşme imkanım olacak. Hem sosyoekonomik hem sosyokültürel olarak aralarında çok açık makasta her insanın olduğu bir hazirunla bu toplantılar olacak. Bu insanları da bizim harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu insanlar da Mersin’in ne olduğunun farkına varmalılar. Burada doğduklarını, hatta ailelerinin hala burada olduğu ve doyduğu farkındalığını onlara vermeliyiz” diye konuştu.

“Ben Mersin’in geleceğinden eminim”

Mersin’de neşter atılması gereken önemli sorunların olduğunu belirten Başkan Seçer, bu sorunların başında yatırımların olumlu ya da olumsuz yönlerinin izlenmesi ve takip edilmesi ile Mersin’in içinde bulunduğu toplumsal açmazların geldiğini söyledi. Başkan Seçer “Ben Mersin’in geleceğinden eminim. Mersin çok iyi noktalarda olacak. Elbette Mersin’in çok süratli bir şekilde daha iyi noktalara gelebilmesi için Türkiye’deki koşulların uygun olması lazım. Önce Türkiye’nin iyi noktalara, koşullara evirilmesi lazım. Bundan da çok eminim. Çok dinamik, kadim bir toplum. Çok zengin bir ülke. Çok güzel şeyler olacak. Ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek. Mersinimiz çok daha iyi yerlere gelecek. Önemli olan gelecekte çocuklara emanet edebileceğimiz bir anımız, emeğimiz olsun. İşte bunun için hepinizin gayret sarf ettiğini görüyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

“Biz çok özgür çalıştık”

Mersin Kent Konseyinde önemli çalışmalara imza atan geçmiş dönem Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi de pandemi döneminde zorlu koşullara rağmen iyi çalışmalar ortaya koyduklarını kaydetti. Burakgazi, “Kentimiz Mersin, çevre konusunda çok tahribata uğrayan bir kent. Kent Konseyi olarak çevre konusunda çok mücadele verdik. Biz Mersin Kent Konseyi olarak bu şehre dair söylenen her sözün kıymet bulduğu ve herkesin kucaklandığı, dayanışma ruhu ile bir arada olunan yapı ile bugüne kadar yolumuza devam ettik. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu kentle ilgili duruşunun bir kopyasıdır. Herkesi kucaklayan. Biz de bunu yaptık” dedi.

Burakgazi, görev süresince çok özgür çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek, “Bize elini uzatan herkese müteşekkiriz” diye konuştu.

banner290
Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 07 Aralık 2021
İmsak 06:08
Güneş 07:34
Öğle 12:38
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8
sanalbasin.com üyesidir