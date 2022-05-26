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BAŞKAN SEÇER: "GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK HASTALIĞI İNSANLARI ÖTEKİLEŞTİRMEK"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Etik Haftası' etkinliğinde belediye personeli ve öğrencilerle bir araya geldi.

POLİTİKA 26.05.2022, 17:06
BAŞKAN SEÇER: "GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK HASTALIĞI İNSANLARI ÖTEKİLEŞTİRMEK"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Siyasi görüşünden, yaşam biçiminden, etnik kökeninden, bölgesinden dolayı insanı ötekileştirmek günümüzün en önemli hastalığı" dedi.
Seçer, ‘Etik varsa etki var’ mottosuyla düzenlenen Etik Haftası etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi personeli ve öğrencilerle bir araya geldi. Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki etkinliğe belediye bürokratları, daire başkanları, çalışanlar, Aliye Pozcu İlkokulu ve Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler katıldı.
Programın açılışında İç Denetçi ve Etik Öğretici Ümit Ökten’in 'etik' ve saha personelinin 'imaj' konulu videoları izletildi. Ardından Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesinin yürüttüğü sosyal faaliyet kulüpleri projesi çerçevesinde kurulan Şiir Kulübü tarafından şiir dinletisi yapıldı.

“Bizler büyük bir sorumluluk altındayız”
“Etik Haftası dolayısıyla bir araya geldik” diyerek personele seslenen Başkan Seçer, etik kuralların ve haftanın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Başta oylarla seçilmiş, insanların güvenini ve itimadını kazanmış bizlerin ahlaklı olması lazım. Etik değerleri bilmesi lazım. Dürüst, doğru ve adil olması, insanları ayırmaması lazım. Günümüzün en büyük hastalığı insanları ötekileştirmek. Siyasi görüşünden, yaşam biçiminden, etnik kökeninden, bölgesinden dolayı insanı ötekileştirmek günümüzün en önemli hastalığı. Bunlardan uzak olması lazım. Herkese adalet dağıtması, bunu da sözde değil özde yapması lazım. Hizmet götürürken başta benim, benim yönetimim altında çalışan en tepedeki genel sekreterden sahada çalışan çalışma arkadaşlarıma kadar herkesin bu anlayış içerisinde olması lazım. Bizler büyük bir sorumluluk altındayız. İnsanların sorumluluğunu alıyoruz. Hukuk karşısında zor duruma düşmemek için dikkatlice çalışmalarımızı yürütüyorsak, yasalara ve kanunlara riayet ediyorsak, görev alanımız içerisinde yetkimiz dahilinde görevimizi yapıyorsak ve akşam kafamızı koyduğumuz zaman da vicdanımız rahatsa bir sorun yok. Ama hukukun arkasında dolaşıyorsak, derdimiz insanlara hizmet etmek değil de bu makamları kullanarak cebimizi, çevremizi, mensubu olduğumuz siyasi yandaşlarımızın servetine servet katmaksa ve bunlara sizler, özellikle üst yönetimde görev alanlar alet oluyorsa biz hep beraber hukuk karşısında da Allah katında da mahkum oluruz.”

“Mersin halkı bizden kanun çerçevesinde kendilerine hizmet etmemizi istiyor”
Eşit, adil ve ilerici bir anlayışla Mersin’e hizmet etmek istediklerini söyleyen Başkan Seçer, “Zaman zaman siz mesai arkadaşlarımızın amirleri ve idare ile sorunları olabilir. Şundan emin olabilirsiniz. Herkes görevini layıkıyla yapıyorsa, doğruluk, dürüstlük, adillik, işini iyi yapma, hoşgörü, hakkına razı olma, bir başkasının özgürlük alanını ihlal etmeme bunları yerine getiriyorsa, idarenin ve başta benim başımızın tacıdır. Benim mesai arkadaşlarım olarak sizlerden istediğim şu; Mersin halkının bizden beklentileri belli. Mersin halkı kanun çerçevesinde kendilerine hizmet etmemizi ve belediye çalışanlarının yani kamu görevlilerinin kendilerine azami nezaketi göstermelerini istiyor. Sizden isteğim; vatandaşıma nazik, yardımcı, hoşgörülü olmanız lazım. Eğer nezaket içerisinde olursak göreceksiniz ki hayat daha keyifli olur” diye konuştu.

“Mersin halkına hizmet eden her mesai arkadaşım benim kardeşimdir”
Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı statülerde çalışan 11 bin personeli olduğunu dile getiren Seçer, “Şunu unutmayın. Görevini layıkıyla yapan, bizim sokakta başı dik gezmemize katkı sunan, aldığı maaşın hakkını veren, amacı sadece görevini yapmak ve çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak olan, Mersin halkına hizmet etme arzusu içerisinde çalışan her mesai arkadaşım benim kardeşimdir. Ona yapılmış bir haksızlık, bana yapılmış bir haksızlıktır. Ancak belediyeyi siyaseten bir kullanma aracı gören ya da siyaseti hiç alın teri dökmeden bir geçim kaynağı haline getirme düşüncesi olan ve belediyemizin kadrosunda yer alan herkes beni karşısında görür. Bunu da Mersinli vatandaşlarım, insanlık, hak, adalet adına yapmak zorunluluğu içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

“Mersin, Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline geldi”
Başkan Seçer, Mersin halkına hizmet etme sorumluluklarının olduğunu dile getirerek, “Bu bilinçle 3 yıldır yaptığımız başarılı çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini görüyorum. Çünkü gece gündüz çalışıyoruz. Mersin, Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline geldi. Mersin, temiz bir şehir haline geldi. Mersin; gülen, özgür, modern, çağdaş bir kent. Mersin, herkesin bir diğerinin yaşam biçimine saygı duyduğu bir kent" dedi.

Kaynak: İHA
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