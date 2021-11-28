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BAŞKAN SEÇER ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.
POLİTİKA 28.11.2021, 12:15 28.11.2021, 17:17
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyaret boyunca esnafa ’hayırlı işler’ dileyerek, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Seçer, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren esnafın hayır duasını aldı. Başkan Seçer, her zaman Mersin esnafının yanında olacaklarını söyledi. Esnaf ziyaretinde de çocukların özel ilgisi ile karşılaşan Başkan Seçer, çocuklara oyuncak hediye etti. Ayrıca gezi boyunca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara pazar çantası ve şapkalar dağıtıldı.
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