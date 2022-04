BAŞKAN SEÇER: " BİZ KAFAMIZA GÖRE YÖNETMİYORUZ "

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı’na mensup bir Meclis üyesi, önceki toplantıda Denetim Komisyonu raporu görüşmelerinin iftar saatine denk geldiğini belirterek, Başkan Seçer’in iftar saatinde Meclis oturumuna ara vermediğini iddia etti. Başkan Seçer, Meclis üyesini dürüst olmaya davet ederek, “Pazartesi günkü toplantıda toplantı süresi uzadı. İftar saati geldi. Burada ben ara verme kararı aldım. Bu kararı kim bana ‘gerek yok’ deyip değiştirtti?” diye sordu. MHP Grup Sözcüsü Mahmut Tat da iftar saatinde yemek ve suyun geldiğini ancak iddiada bulunan söz konusu Meclis üyesinin o sırada salonda dahi olmadığını söyledi.

Başkan Seçer, Denetim Komisyonu raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bazı Meclis üyelerinin siyasi saikle hareket ettiklerini vurgulayarak, “Her türlü eleştiriye açığız. Verilmeyecek cevabımız yok. Yalana, yanlışa, tezvirata dükkan kapalı. Bu meydanı bunları yapmanız için açamayız, kapalı” diye konuştu.

Bir Meclis üyesinin doğrudan teminlerin arttığı yönündeki iddiasını yanıtlayan Seçer, “Biz geldiğimizde o zaman Meclis üyeleri vardı, demin şakır şakır konuşan Meclis üyesi de vardı. O dönemde yapılan doğrudan teminleri yarı yarıya değil, 4’te 1 oranına düşürdük. Bunlardan bir şey çıkmaz. Belediyemiz orada, mahkemeler orada, Sayıştay orada, müfettişler orada. Her şey orada açık seçik. Zaten istediğiniz zaman gönderiyorsunuz, gönderebilirsiniz. Didik didik edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



“3,5 milyon dolar helikopter alınmasına ses çıkartmıyor, bugün maşallah sesi gür çıktı”

Meclis üyelerinin yaptığı eleştiriler üzerine açıklama yapan Seçer, komisyonda gerekli cevapların verildiğini ve cevaba değer hiçbir şeyin olmadığını kaydetti. Seçer, "Emin olun kayda değer bir şey yok. Suç unsuru var ise suç duyurusunda bulunun. Kaldı ki hangi konuda bilgi istediyseniz yetkili arkadaşımız geldi sizinle konuştu, sorularınızı cevaplandırdı. Ama çok ilginç bir sorusu vardı Topkara’nın. 3,5 milyon dolara helikoptere itiraz etmeyen Topkara, geçen dönem Meclis üyesiydi. Gelmiş bana diyor ki ‘yahu hiçbir şey yapmadığı halde bu rutin masraf ne?’. Burada benim konuştuklarımı da dinlemiyor. Neden biz bunu satma kararı aldık? Hiç olmazsa bunu kiraya verme çabası içerisindeyiz. Bunun rutin masrafları çok yüksek. Onun için altından kalkamıyoruz. Bunları hem dinlemiyor hem geçtiğimiz dönem görevini yapmıyor, belediyenin borç altına girmesine hiç ses çıkarmıyor. 350 milyon dolar borçlanma yetkisinin altına imza atıyor. 3,5 milyon dolar helikopter alınmasına ses çıkartmıyor, bugün maşallah sesi pek gür çıktı. Biraz da Mersin’e hizmet ederken büyük düşünseydiniz de parayı çarçur etmeseydiniz. Şöyle tüm topluma fayda sağlayan 3,5 milyon dolarlar harcasaydınız" şeklinde konuştu.



“Yolsuzluğu, israfı önlediğiniz zaman gelen para her belediyeye fazlasıyla yeter’”

Görevdeki ilk yılda 164 milyon lira borçlandıklarını, onun dışında da borçlanma alamadıklarını anımsatan Seçer, “Tat diyor ki; ‘Sözlerinizi tutmuyorsunuz’. Vallahi biz sözlerimizden çok çok daha ilerideyiz. Hem dediğimizi yapıyoruz hem yolda bulduğumuz sorunları da gideriyoruz. O zaman Topkara da Yerlikaya da Meclis üyesiydi, 400 milyon dolar borç devraldık. Geçen gün açıkladım borcumuzu. Açıklamalarımda bir yanlış rakam varsa açayım mikrofonu, ‘yanlış söylüyorsunuz, halkı kandırıyorsunuz’ deyin. 2019’un para değeri ile 2 milyar 247 milyon borç devraldık, bugün o borç oranı 1 milyar 580 milyon lira. Dolar kuru orada çarpın, bölün. Biz belediyeyi böyle yönetiyoruz. Mersin’e böyle hizmet ediyoruz. Paranın kaynağını biz seçim öncesi bulduk. Dedik ki ‘eğer belediyelerde yolsuzlukları, israfı önlersek para çok’. Dedim mi dedim. Şimdi aynısını tekrarlıyorum. ‘Yolsuzluğu önlediğiniz, israfı önlediğiniz zaman gelen para her belediyeye fazlasıyla yeter’. Belediyeciliği bilen herkes benim ne demek istediğimi anlıyor” diye konuştu.



'Biz Belediyeyi kafamıza göre yönetmiyoruz, yasalarla yönetiyoruz”

Bir Meclis üyesinin otoparkın zamanında bitmediği yönündeki eleştirisini yanıtlayan Seçer, "Havaalanını niye zamanında bitirmediniz? Bu sabah Tarsus’a gitmem gerekiyordu acilen, otobandan geçtim. Şöyle bir kirlik tarafına baktım otobandan. OSB bağlantı yolu 3 yıldır bir yolu yapamadınız. Yaptığımız 4. Çevre Yolu kadar. Koca hükümetsiniz, yapın yahu. Akbelen Katlı Kavşağı ne oldu 6-7 senedir? Siz siyaset yaparsanız ben de yaparım. Yahu 7 yıldır katlı kavşak yapmıyorsunuz, otoban bağlantı yolunu yapmıyorsunuz. Allah’a şükür vatandaş bizden memnun. Hizmetlerimizden de memnun. Hizmetlerimiz inşallah artarak devam edecek. Tezviratla, kara çalmayla bir şey elde edemezsiniz Meclis üyeleri. Belediyemizle ilgili herhangi bir şüphe, bir karine, bir delil varsa bağımsız mahkemeler orada. Herkes suç duyurusunda bulunabilir. Biz belediyeyi kafamıza göre, kendimizin şekillendirdiği kurallara göre yönetmiyoruz, yasalarla yönetiyoruz. Biz yaptığımızdan dolayı son derece rahatız, vicdanımız da rahat” ifadelerini kullandı.



“Proje onayı olmadan ruhsat verildiğini biliyoruz”

Mersin’deki 20-30 katlı binaların yangın tedbirleri konusu da Meclis’te gündeme geldi. Bir Meclis üyesi, söz konusu yüksek binalar yapılırken müteahhitlerin yangın tedbiri alması gerektiğini vurguladı. Seçer, “Bizim burada ilçe belediyelerden istediğimiz, beklediğimiz proje onayı. Proje onayı olmadan ruhsat verildiğini biliyoruz. Buna itiraz eden var mı?” diye sordu.

Şu anda Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde 54 metrelik ve 45 metrelik yüksek katlara erişebilen merdivenli araçlar olduğunu da sözlerine ekleyen Seçer, “1 adet 90 metrelik, 1 adet 70 metrelik, 2 adet 55 metrelik merdivenli aracı da biz programımıza aldık. Bunları da satın alacağız. Ama asıl buradaki mesele binalarda dışarıdan müdahaleye gereksinim olmadan, kendi yangın söndürme tertibatının olması. Bu da doğal olarak yapım aşamasında olur. Zaten müteahhitler de bu tertibatı sağlamak zorundalar. Demek ki burada önemli olan proje onayı” dedi.