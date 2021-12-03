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AYTUR GEZER YAZDI: "YETİM HAKKINA SAHİP ÇIKIN"

MERSİNTİME Gazetesi Köşe Yazarı Aytur Gezer, kamu ihalelerinde yapılan yolsuzluk iddiaları ile ilgili yazdığı yazıda Mersin Valisi Ali İhsan Su ve seçilmiş Milletvekillerinden geçmişte yapılan ihalelerin soruşturulması için çalışma başlatmasını istedi.

POLİTİKA 03.12.2021, 16:03
AYTUR GEZER YAZDI: "YETİM HAKKINA SAHİP ÇIKIN"
MERSİNTİME Gazetesi Köşe Yazarı Aytur Gezer, kamu ihalelerinde yapılan yolsuzluk iddiaları ile ilgili yazdığı yazıda Mersin Valisi Ali İhsan Su ve seçilmiş Milletvekillerinden geçmişte yapılan ihalelerin soruşturulması için çalışma başlatmasını istedi.
Yazdığı makale ile büyük ses getiren köşe yazarı Aytur Gezer, "Bürokratları İhaleye Fesat Karıştırmaya Davet Ediyorum (!)" yazısında şu ifadelere yer verdi;
İşte o yazı,
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 7 Mayıs 2021 tarihinde bir ihale yapıyor , HBYS (Otomasyon) ihalesi ve dananın kuyruğu kopuyor.
HBYS yani Hastane Bilgi Yönetim Sistemi , Sağlık Müdürlüğü ve Mersin'de hasta muayenesi yapılan tüm sağlık kuruluşlarında kullanılıyor bu sistem.
1995 yılından bu güne de ihale ile kiralama şeklinde Arsoft isimi bir firma bu hizmeti veriyor.Buraya kadar her şey normal gibi(!) , anormallik ise 2020 yılında yapılan ve teknik şartnamede yetersizlik nedeniyle iptal edilen ihale ile gözler önüne seriliyor.
2017 yılında 1 yıllık yazılım + donanım hizmeti kiralama ihalesi 3,5 milyon tl bedel ile Arsoft firmasında kalıyor.
2018 yılında ihale 2 yıllık olarak yapılıyor ve yazılım + donanım hizmeti kiralama bedeli bu kez 14 milyon bedelle yine Arsoft firmasında kalıyor.
2020 yılında yine 2 yıllık yazılım + donanım hizmeti kiralama ihalesi bu kez 23 milyon tl bedel ile yine Arsoft firmasında kalıyor.Daha sonra ihale iptal ediliyor.
Dönemin İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı , yazılım + donanım hizmetinin kiralama yerine satın alma yolu ile yapılması girişiminde bulunarak çalışma başlatıyor ve 7 Mayıs 2021 tarihli ihalede , Donanım demirbaş olarak 6,997 milyon tl bedelle Entegart adlı firmadan satın alınıyor.Yazılım ise 3 yıllığına 3,5 milyon tl bedelle Akgün adlı firmadan satın alınıyor.
5 yıl garantili entegart firmasından alınan hiçbir ek masrafı olmayan , hafıza kapasitesi dolana kadar yaklaşık 8-10 yıl herhangi bir kiralama veya satın almaya ihtiyaç duyulmadan kamu malı olarak kullanılacak olan demirbaşın kuruma ciddi bir tasarruf kazandırması öngörülmüş.Donanım demirbaş olarak kurum kayıtlarına girmiş olması nedeniyle sadece yazılım ihalesi yapılarak , HBYS'nin sağlıklı bir şekilde çalışması hedeflenmiş.
İhale tamamlanmış , yasal süreler , Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazlar sonuçlanmış ve kesinleşmiş.
Kesinleşen İhale sonuçlarına göre ; 2 yıllık kiralama bedeli 23 milyon tl olan donanım ve yazılım , yaklaşık 10,5 milyona satın alınmış , kiralama bedelinin yarısından daha az bir bedel ile.12,5 milyon tl ( KDV hariç) gibi bir bedel Devletin kasasında kalmış , üstelik mal da devletin olmuş.2017 - 2018 ve 2020 yıllarında 5 yıllık kiralama bedeli olarak 40,5 milyon tl devletin kasasından çıkmış/çıkacakken dörtte bir tutarına devlet mal sahibi olmuş.1995 yılından bu güne ödenen miktarın büyüklüğünü okurların takdirine bırakıyorum.
1 Aralık 2021 tarihi itibari ile de İl Sağlık Müdürlüğü kendi demirbaşı donanımı ile yazılımı ile HBYS sistemini sorunsuz kullanmaya başlamış.Adeta Mersin Sağlık sisteminde bir devrim gerçekleşmiş.
25 yıllık bir düzenin değişmesi gerçek anlamda bir devrim aslında. Ve devrimler daha büyük başarıya ,daha iyiye ,daha güzele vesile olur.Bunları yakalamak adına , kötüye , kötü gidişe , son vermek için yapılır.Geçmişin muhaebesini çok daha sağlıklı yapmamıza imkan tanır.
Normal Ülkelerde Devletin demirbaş aktifini arttıran , çok büyük tasarruf ettiren Yöneticiler taltif edilir.Marifet İltifata tabidir ve çok daha başarılı çalışmalar yapmalarına vesile olsun diye moral motivasyonlarını yüksek tutacak iltifatlar, ödüller verilir.
Gelin görün ki , bu yöneticiler ihaleye fesat karıştırmaktan haklarında incelemeye soruşturmaya muhatap edilmeye çalışılmakta.
Mersin'de gerçekleşen bu ihale ve sürecinden hareketle ben vatanını , milletini seven onurlu tüm bürokratları kurumları ile ilgili ihalelerde 'ihaleye fesat karıştırma'ya (!) davet ediyorum.
İhaleye fesat karıştırsınlar ki özellikle Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de çok ağır hissedilen bu ekonomik kriz döneminde , devletimiz 4 liraya kiralayacağını 1 liraya satın alarak 3 lirası kasasında kalsın.
Sayın Valimiz Ali İhsan Su'dan da Sağlık İl Müdürlüğü'ndeki bu ihalenin ortaya çıkardığı korkunç rant gerçeğinden hareketle , tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını korumak adına geçmişteki yapılan ihalerin soruşturulması için çalışma başlatmasını arz ediyorum.
Mersin'in geleceğine yön vermek adına siyaset yapan seçilmişlerimizi de bu güzel örnekte tavır sergileyen bürokratlara , yöneticilere sahip çıkmaya ve sayılarının arttırılması için çalışmaya davet ediyorum.
Memur maaşı ile milyonluk araba , ev , işyeri sahibi olanların , mal varlıklarında hızlı yükselişler olan siyasilerin , yöneticilerin bu ve bu gibi rant sistemindeki rollerinin araştırılması , büyük vurguna son veren ihalenin araştırmasından çok daha elzemdir diye düşünüyorum.
Sayın Valimizden ve seçilmiş Milletvekillerimizden , Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '' Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz '' ifadesinde hayat bulan duruşu sergilemelerini temenni ediyorum.

https://www.mersintime.com/burokratlari-ihaleye-fesat-karistirmaya-davet-ediyorum-makale,2226.html

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