AK PARTİ’Lİ YILMAZ’DAN CHP VE HDP’YE ‘EREN BÜLBÜL’ TEPKİSİ

Yılmaz, “Biz şehitlerimizin adını her daim yaşatacağız. Onları unutmadık, unutmayacağız, asla da unutturmayacağız. İyi ki varsın Eren” dedi.

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclis Toplantısının nisan ayı birinci oturumunda, Huzurkent Bahşiş Mahallesinde yapımı tamamlanan ve henüz ismi olmayan bir parka mahalle halkı ve muhtarın talebi üzerine isminin “İyi ki varsın Eren – Eren Bülbül” isminin verilmesi ile ilgili önerge CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedildi. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, genç yaşta vatan uğruna şehit düşen Eren Bülbül’ün adının Mersin’de yaşatılmasına engel olan partilere tepki gösterdi. CHP’nin, Atatürk’ün partisi olmaktan çıktığını, HDP çizgisinde siyaset yapmayı sürdürdüğünü belirten Yılmaz, “Bir şehit isminin, bir parka bir okula bir caddeye verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehit kanlarıyla bezenmiş bu topraklarda, şehitlerimizin isminden rahatsız olanları milletimizin takdirine bırakıyorum. Atatürk’ün partisi olduklarını iddia edenler, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadıyla bir olup, 15 yaşında şehadet şerbeti içen Eren Bülbül’ün isminin parka verilmesine karşı çıkıyor. Aziz vatanımız için canını feda eden gencecik bir evladımızın isminden rahatsız olanları kınıyorum.” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ, İYİ Kİ VARSIN EREN”

Zeynep Gül Yılmaz, CHP'li grup sözcüsü Muhittin Ertaş’ın, "Önerge paldur, küldür geldi. İstişare yapılmadı. Bu ismin verilmesi noktasında dayatma hoş bir şey değil. Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil" şeklindeki savunmasını da ‘skandal’ olarak niteledi. Yılmaz, “Biz şehitlerimizin adını her daim yaşatacağız. Onları unutmadık, unutmayacağız, asla da unutturmayacağız. Şehitlerimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun. İyi ki varsın Eren” diye konuştu.