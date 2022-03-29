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AK PARTİ’Lİ YILMAZ: “ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANINDA ÇALIŞMALAR 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR”

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı hakkında açıklamalarda bulundu.

POLİTİKA 29.03.2022, 11:34
AK PARTİ’Lİ YILMAZ: “ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANINDA ÇALIŞMALAR 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR”

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Mersin’in; ticareti, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürüyle bölgenin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı konumunda olduğunu söyledi. Mersin’in, ticaret hacminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Yılmaz, sürekli artan sanayi alanlarının hızla üretime geçmeleri ve Mersin’in bir liman kenti olmasının bu artıştaki en önemli pay olduğunu kaydetti.

“Mersin’de ikinci serbest bölge kurulması çalışmaları da devam etmektedir”
Mersin’in ticaretine büyük katkı sunan Mersin Serbest Bölgesinin de Türkiye’de bulunan 18 serbest bölge içerisinde ticaret hacmi büyüklüğü açısından ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Yılmaz, “Mersin Serbest Bölgesi; yüzde 100 doluluk oranıyla faaliyetlerine devam ederken, yeni yatırım alanları geliştirme ve Mersin’de ikinci serbest bölge kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Bunun yanında Mersin’de her geçen gün yeni sanayi alanları oluşturulmaktadır. Halihazırda hizmet veren ve kurulumu devam eden organize sanayi bölgeleriyle OSB sayısı kısa zaman sonra 10’a çıkacaktır. Yeni sanayi alanları; yeni yatırımlar, yeni üretim hatları, yeni istihdamlar ve yeni ihracat alanları demektir. Bu anlamda yapılan çalışmalar kentimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Çukurova Bölgesel Havalimanı, ülkemizin, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine açılan kapısı olacak”
Yılmaz, Mersin’in ulaşım bağlantılarının çok güçlü bir konumda bulunduğunu, bu potansiyelini artırmak için yapımı hızla devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanının da 29 Ekim'de tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını söyledi. Yılmaz, “Bölgemizin ticaret, turizm ve istihdam rakamlarını hak ettiği seviyelere getirmek için gerçekleştirilen Çukurova Bölgesel Havalimanı, tamamlandığında hem yolcu hem kargo taşımacılığına hizmet edecektir. Havalimanı; ülkemizin, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine açılan kapısı olacak, bölgesel bir ağ kurulmasını sağlayacaktır. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ihracatında önemli bir rol üstlenecek olan havalimanı, ayrıca turizme de büyük katkı sağlayacaktır. Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesinde inançla ve azimle 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışmalar devam etmekte olup, ülkemizin geleceğine vurulacak bu önemli mührü inşallah 29 Ekim’de hep birlikte vuracağız. Bölgenin ticaretine, turizmine ve iş yaşamına canlılık ve hareketlilik getirecek Çukurova Havalimanımızın şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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